Terminaciones que menos tocan en la Lotería del Niño

Las terminaciones con menos suerte en la Lotería del Niño

Algunas terminaciones, como el 3, no parecen tener suerte en la Lotería del Niño. El Sorteo del Niño que como cada año se celebra el 6 de enero, vuelve a traer la ilusión a todos, y aunque está claro que no podemos saber a ciencia cierta cuál va a ser el número ganador, sí que podemos repasar históricamente qué números han sido los menos afortunados en esta Lotería y con ello saber si tal vez, vamos a tener suerte o no con el Niño.