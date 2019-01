Lotería del Niño: El sorteo reparte más premios, pero de menor valor

El Sorteo del Niño reparte más premios que la Lotería de Navidad gracias a sus reintegros pero sus grandes premios son de menor importe

¿Cuántas veces habrás oído la expresión de que en la lotería del Niño, “toca más” con respecto a la de Navidad? Ciertamente, se tiene la creencia popular de que el Sorteo del Niño reparte más premios y aunque de alguna manera así es, también hemos de tener en cuenta que la cuantía de premios es inferior al Sorteo de Navidad.

De este modo, aunque sabemos que las probabilidades de que nos toque algo en el Sorteo del Niño, 1 entre 100.000, es la misma que las que tenemos para el Sorteo de Navidad, ya que ambas loterías juegan la misma proporción de números, también tenemos que decir que gracias a que el Sorteo del Niño cuenta con tres reintegros tenemos más posibilidades de que nos toque la devolución de los 20 euros que habremos pagado por nuestro décimo, frente a la Lotería de Navidad en la que solo hay un reintegro.

De alguna manera entonces es mucho más fácil que con el Niño recuperes el dinero y no solo porque tripliques la cantidad por su reintegros, sino porque además no podemos olvidar que para el Sorteo del Niño se destina un 70% a los premios, mientras que en la Lotería de Navidad, la repartición es del 60%. Así, cuando celebra el Sorteo de Navidad, 14.008 números de entre 100.000 son los que finalmente acaban resultando premiados, dejando a 85.992 números sin recibir nada (y sin que podamos recuperar nuestros 20 euros del décimo), mientras que en el Sorteo del Niño, son premiados 37.812 números de entre 100.000 y 62.188 no reciben nada (algo parecido a lo que sucede en la Lotería semanal en la que son premiados 35.841 números de los 100.000 que se emiten).

Con esto en mente, esa probabilidad de una entre 100.000 aumenta si pensamos en el Sorteo del Niño. De hecho, los expertos señalan que es de un 7,82% frente al 5% de probabilidades que tenemos de que nos toque algo en el Sorteo de Navidad.

Con tanta probabilidad y tanta repartición de premios es comprensible entonces que se diga que con el Niño siempre “toca más” y aunque entendemos el porqué es cierto, deberíamos evaluar también si la cantidad de premios es equiparable por ejemplo al “Gordo” de Navidad, y así, darnos cuenta el porqué el sorteo del 22 de diciembre se mantiene como el que más ilusión hace.

Con el “Gordo” de Navidad pueden tocarnos 400.ooo euros, mientras que el primer premio de la Lotería del Niño corresponde a 200.000 euros, de modo que aunque no sea para nada una cifra que despreciar, se queda a la mitad de lo que supone ganar la Lotería de Navidad.

Tampoco es la misma la cantidad para los segundos y terceros premios que el Sorteo de Navidad corresponden a 125.00 y 50.000 euros respectivamente, mientras que para el Niño nos pueden tocar, 75.000 y 25.000 euros respectivamente.

Es evidente entonces que el Niño sí reparte más, pero con menor cantidad, de modo que está en nuestra elección elegir jugar en un Sorteo o en el otro aunque en estas fechas, y con la cuesta de enero a la vuelta de la esquina, la mayoría, optaremos por probar suerte en ambos.