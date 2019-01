Lotería del Niño: ¿Hasta qué hora puedo comprar un décimo del sorteo del domingo?

Hasta qué hora puedo comprar un décimo para la Lotería del Niño 2019

El próximo 6 de enero se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, de modo que si eres uno de los rezagados y todavía no has comprado tu décimo, o no has tenido tiempo, quizás te interese saber hasta que hora tienes tiempo para comprar los números para dicho sorteo.