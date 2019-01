El anuncio de la Lotería del Niño 2019 nos anima a no abandonar nuestros sueños

“No abandones tus sueños”, este es el “claim” del anuncio de la Lotería del Niño 2019 cuyo sorteo se celebra el domingo 6 de enero. Un anuncio que deja de lado la fantasía repetitiva y mágica del anuncio del último Sorteo de Navidad “22 otra vez“, para presentarnos a una pareja corriente en un viaje por carretera aparentemente tranquilo hasta que se topan con un “sueño abandonado“.

El sueño no es otra cosa que un pequeño barco, y por un momento, la pareja discute si llevarlo o no consigo. Él duda y parece que desea hacerse con ese “sueño abandonado”, pero ella tiene claro cuál es en realidad el sueño de ambos (“un ático con cuatro habitaciones, trastero y piscina”), de modo que el spot nos alienta a probar suerte este año con el Niño y confiar en que nuestros sueños se hagan realidad y no tengamos que dejarlos abandonados.

Los premios de la Lotería del Niño 2019

El anuncio nos anima a participar y ser entonces, uno de los afortunados de la Lotería del Niño 2019 que este año reparte 700 millones en premios, con un primer premio de 2.000.000 euros por serie, un segundo de 1.000.000 de euros, un tercero de 250.000 euros por serie y además, doce premios de 14.000 euros por serie.

La emisión del sorteo del Niño 2019 asciende a 50 series (las mismas que se emitieron para el sorteo de 2018) de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión es de 1.000.000.000 euros.

Este año además, parece que los sueños que tengamos se podrán cumplir casi al completo cuando cobremos nuestro premio para la Lotería del Niño dado que aunque Hacienda se lleva un “pellizco” al aplicar un 20% en impuestos, lo cierto es que de cara a 2019 aumenta el mínimo para ese gravamen pasando de los 2.500 euros de premio del año pasado a los 20.000 euros en este sorteo. De este modo, si por ejemplo te tocan los 200.000 euros del “Gordo” del Niño, el 20% en impuesto se aplicará a partir de los 20.000 euros.

El sorteo del Niño es conocido además por ser un Sorteo de Lotería en el que se “reparte más” y aunque la cuantía de premios es inferior a lo que nos puede tocar con la Lotería de Navidad, lo cierto es que con el Niño se reparten hasta tres reintegros, dos más que en Navidad.

Cabe recordar, de hecho, que según afirmó hace ya algún tiempo el profesor de Matemática Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, Miguel Córdoba, la probabilidad de ganar algo en la Lotería del Niño es del 7,82%, de modo que es algo mayor de la que tenemos cuando se produce la Lotería de Navidad que es del 5%, o la probabilidad que tenemos en las Loterías semanales, y que corresponde al 5,84%.