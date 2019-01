5 diferencias entre el sorteo la Lotería del Niño y la de Navidad

Dos sorteos extraordinarios, el de Navidad y el del Niño, que reparten mucho dinero pero también tienen bastantes diferencias

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2019 se celebra el 6 de enero y aunque siempre se compara con el Sorteo de Navidad, lo cierto es que ambos tienen marcadas diferencias que os vamos a explicar a continuación.

Sin duda alguna, el Sorteo del Niño supone una nueva oportunidad para todos aquellos que no fueron agraciados en el sorteo del 22 de diciembre y como no, una inversión para los que sí que ganaron algo que pueden utilizar parte del premio para comprar décimos del niño, aunque tenemos que saber que ambas loterías no son para nada lo mismo.

Cantidad de premios

Una de las primeras diferencias que encontramos entre el Sorteo de Navidad y el del Niño es la cuantía de premios, ya que el primero reparte 400.00o euros de premio por décimo, es decir, 4 millones a la serie, frente a los 200.000 euros por décimo que podemos ganar durante el sorteo del 6 de enero, que corresponden a 2 millones de euros a la serie. En cuanto a los segundos y terceros premios, en Navidad podemos ganar 125.000 y 50.000 euros frente a los 75.000 y 25.000 euros del Sorteo del Niño

Reintegros

De este modo, en Navidad se reparte más dinero, pero durante el Niño, tenemos más posibilidades (hasta un 30%) de recuperar los 2o euros que nos cuesta el décimo ya que este sorteo cuenta con tres reintegros, mientras que el sorteo de Navidad solo tiene uno.

Probabilidades de ganar

Es por ello, que si hablamos de probabilidades, se sabe que durante el sorteo del Niño la probabilidad de ganar algo es del 7,82 por ciento, frente al 5,30 por ciento de Navidad, y de ahí que exista la creencia popular de que con “el Niño toca más”.

Emisión de números

Por otro lado, la emisión de números es inferior ya que la del Sorteo de Navidad fue de 3.400 millones de euros, repartiéndose en premios el 70% de la emisión, es decir, 2.380 millones de euros en premios, mientras que para la Lotería del Niño se emiten 60 series de 100.000 números cada una, siendo la emisión de 1.200.000.000 de euros repartiéndose en premios el 70% de la emisión, de modo que acabarán resultando premiados 37.812 números de entre 100.000.

Bombos

Otra de las diferencias a señalar entre estos dos sorteos es que para el de Navidad se utilizan dos bombos, uno para ir sacando los números y el otro para los premios. En cuanto al sorteo del Niño, se utiliza un sistema de bombos múltiples con cinco bombos para cada una de las cinco cifras que formarán el número que salga premiado ( decena de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad, respectivamente) y luego existe otro bombo del que se extrae la cuantía del bombo.

Ya hemos visto las principales diferencias entre el Sorteo de Navidad y el del Niño, pero seguro que podemos añadir algo que sí tienen en común: la ilusión que ambos suscitan así que ¡suerte! a todos los que participáis con vuestros décimos.