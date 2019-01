Cuánto cuesta un décimo de la Lotería del Niño 2019

Los décimos para la Lotería del Niño tienen el mismo importe que los décimos de la Lotería de Navidad

Hayas sido o no premiado en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2018 del 22 de diciembre, cuando llegue el 6 de enero, puede que tengas una nueva oportunidad con la Lotería del Niño 2019. Este sorteo supone para muchos volver a probar suerte, mientras que para otros es quizás una buena manera de invertir parte de lo que haya ganado en Navidad.

El sorteo del Niño, que se celebra de manera oficial desde 1941, se prepara para su sorteo 2019 por lo que todos aquellos que deseen comprar sus décimos, tienen que saber que el importe es el mismo que lo que se paga por un décimo de la Lotería de Navidad, es decir: 20 euros. Los décimos se pueden comprar desde comienzos de noviembre.

Con esos 20 euros, podemos ganar un total de 200.000 euros en el caso de que la suerte nos sonría y ganemos el primer premio del niño; mientras que si nos toca el segundo premio podemos ganar 75.000 euros si nuestro décimo resulta premiado, o 25.000 euros en el caso de ser agraciados con el tercer premio.

Y en el caso de que no nos toque ninguno de los tres grandes premios, no debemos perder la esperanza ya que con el Sorteo del Niño es cierto que tenemos mayores probabilidades de recuperar los 20 euros invertidos que las que tenemos con el sorteo de Navidad (se dice que son de un 7,8% frente a un 5%). El motivo no es otro que los tres reintegros que se dan en el Niño, mientras que en el sorteo de Navidad solo hay uno.

Estos son los tres reintegros del Sorteo del Niño:

9.999 Reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero

10.000 Reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra

10.000 Reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra

Y no solo esto, puede que también nos toquen estos otros premios: