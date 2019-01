Extra de Navidad de la ONCE: Sigue el sorteo, en directo

Este martes 1 de enero de 2019, a las 11 horas de la mañana, la ONCE repartirá millones y alegría a unos afortunados. Probablemente muchos españoles repitan este primer día del año las escenas que se vivieron con el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad de descorche de botellas y celebraciones callejeras. Por sexto año consecutivo se celebrará el sorteo Extraordinario de Navidad, un día en el que esperan poder cumplir muchos deseos gracias a los 75 premios dotados con 400.000 euros. Además de los premios gordos de este sorteo, en el que los cupones cuestan 10 euros cada uno, se unirán otros premios de 40.000 y 20.000 euros. Por sexto año consecutivo se celebrará el sorteo Extraordinario de Navidad, un día en el que esperan poder cumplir muchos deseos gracias a los 75 premios dotados con 400.000 euros.

El pasado 3 de diciembre se presentó el spot del sorteo extraordinario de estas navidades. La organización de la ONCE quiso lanzar un mensaje gracioso, por lo que en el anuncio se puede ver a un chico extranjero que no entiende si su novia le ha encargado que vaya a comprar un cupón o un capón para Navidad. El pasado año este Sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE dejó más de 26 millones de euros del premio principal en las provincias de Alicante, Murcia, Barcelona, León, Málaga, Cádiz, Granada y Castellón. El Sorteo de la ONCE de este 1 de enero durará hasta las 12:10 horas y se podrá seguir en directo su retransmisión en la web JuegosONCE. Todos aquellos que no deseen madrugar tras la primera noche del año, podrán consultar después los números premiados, una vez que finalice el sorteo, en OKDIARIO.