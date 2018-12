Sorteo Navidad: ¿Cuándo es inválido un décimo de lotería?

El próximo 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que regresa cargado de ilusión para todos aquellos que ya tienen comprados sus décimos de lotería y aunque es complicado que ocurran fallos en la mecánica del sorteo, de hecho nunca en sus más de 200 años de historia se ha tenido que cancelar, sí que puede que hayan décimos que acaben siendo inválidos en el caso de ser premiados.

¿Cuándo se puede declarar inválido un décimo de lotería? según el artículo 10, del Real Decreto 1511/1992: “Solamente podrán ser declarados nulos los billetes de la Lotería Nacional que no hayan sido recibidos por las correspondientes Administraciones de la Lotería Nacional”.

Es decir, que tenemos que tener cuidado de donde compramos nuestros décimos de Lotería de Navidad, ya que la ilusión que tenemos hace que a veces queramos comprar décimos o participaciones en lugares que no tienen nada de oficial y pueden ser en realidad una estada. Debemos ir a lo seguro y comprar nuestros décimos en las administraciones de Lotería de toda la vida o en sitios web especializados y oficiales.

Por otro lado, puede darse la situación de que una administración de lotería haya pedido un número pero no lo recibe de modo que así lo comunica al organismo oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Si llega el momento del sorteo y no ha recibido el número, los billetes que haya pedido quedarán anulados, y por real decreto sabemos que aquellos décimos que no se hayan vendido y los que son declarados nulos pasan a ser del Tesoro Público.

Y una vez se haya celebrado el Sorteo de la Lotería de Navidad puede que surjan también alguna que otra complicación que lleve a que un décimo sea declarado inválido. En el caso de ser premiados con alguno de los premios del Sorteo de Navidad, solo podemos cobrar el dinero presentando el décimo ganador. Tal y como establece el artículo 18 del Real Decreto 1511/1992, no tenemos posibilidad de cobrar nuestro premio “sin la previa presentación del billete o fracción que lo obtenga, cuyo documento no podrá ser reemplazado ni sustituido de ningún modo”.

Y ¿qué pasa si el décimo se ha roto o está estropeado? No tenemos que desesperarnos ya que debemos acudir a nuestra administración y presentar el décimo para que se pueda analizar y determinar si el cobro del premio es o no posible, aunque si hay duda sobre su validez se declarará inválido. De todos modos si no estamos conformes con esta resolución, tendremos 15 días para recurrir ante Hacienda.

Esperamos que todos tengáis suerte en el próximo Sorteo de Navidad, pero para que no acabéis con algún décimo inválido, no olvidéis comprarlo en un punto de venta oficial y sobre todo, guardarlo a buen recaudo, para que no se os pierda o se estropee.