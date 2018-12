Comprobar resultados Sueldazo de la ONCE y Super Once de hoy, 22 de diciembre de 2018

Ya conocemos los resultados oficiales de los sorteos de la ONCE de hoy sábado, 22 de diciembre de 2018.Consulta a continuación toda la información de los números premiados del Sueldazo y Super Once de hoy.

RESULTADO SUELDAZO DE LA ONCE: El número premiado del Sueldazo de la ONCE hoy ha agraciado a la serie 022 del número 68049 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años más 300.000 euros al contado. Los números del 68049 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Además, los números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años son los siguientes:

Número: 08435 Serie: 041

Número: 57042 Serie: 055

Número: 61465 Serie: 040

Número: 90973 Serie: 017

RESULTADO SUPER ONCE: El resultado del sorteo del Super Once sábado, 22 de diciembre de 2018 es 01, 02, 12, 13, 15, 19, 20, 28, 30, 33, 40, 42, 45, 47, 53, 56, 61, 68, 69 y 80.

Los sorteos del Sueldazo de la ONCE se celebran todos los sábados y domingos.Los jugadores escogen un premio de 5.000€ al mes durante 20 años y 300.000€ al contado para el primer premio, el número de cinco cifras y serie que coincida con la primera extracción. Sin embargo, la primera extracción reparte más premios según la cantidad de números que coincidan con el número ganador.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de los sorteos de la ONCE. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Euromillones o la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).