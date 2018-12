El próximo Sorteo de la Lotería de Navidad el 22 de Diciembre dejará muchos millones, y aquellos que sean afortunados con el "Gordo", se llevarán 400.000 euros que seguramente querrán gastar de manera rápida, aunque siempre tenemos que recordar que Hacienda se queda una parte del premio (el 20%), y por otro lado, será bueno pensar bien qué hacer y no hacer con el dinero.

Al margen de querer por ejemplo “tapar agujeros”, pagar alguna deuda o pensar en liquidar la hipoteca, que nos toque el “Gordo” requiere sobre todo actuar con cabeza y saber sacar partido al premio. Primero de todo hemos de pensar en Hacienda, y calcular el porcentaje que resta el erario público, de modo que tras la alegría por los 400.000 euros, nos daremos cuenta que en realidad vamos a cobrar 320.500 euros, a los que además se les pueden aplicar otros impuestos, como el de sucesiones, si decides repartirlo y que puede variar en función de la Comunidad Autónoma en la que vivas.

Así, una vez tengas claro el dinero que vas a percibir finalmente, es momento de comenzar a pensar realmente en qué gastarlo y en qué no. Puede que tengas algún capricho como irte de viaje con tu pareja, o regalar unas vacaciones a la familia, y no es una mala idea, pero lo mejor que puedes hacer, es reservar el 10% del premio (unos 30.000 euros) a ese viaje o a comprarte por ejemplo un coche nuevo; de este modo sabrás en qué “malgastar” sin tampoco pasarte.

Una vez te hayas dado el capricho que desees (que los expertos aconsejan fijar en el 10% mencionado o incluso en algo menos), podemos pensar en lo de “tapar agujeros”. Lo primero será como no, intentar liquidar nuestra hipoteca, pero hemos de ver cuánto nos queda por pagar y pensar también en el tipo de interés. Puede que te quede poco tiempo y quizás la liquidación gracias al “Gordo” te permite ahorrarte el gasto en intereses, pero también es posible que apenas te queden unos años y a la larga sea mejor que reserves dinero y pagues cada mes tu hipoteca sabiendo que la tienes cubierta.

Si tienes otras deudas seguramente pensarás en liquidarlas de golpe, pero de nuevo hemos de tener en cuenta si a la larga no sale o no rentable. Si es algo que tiene que ver con embargos o con multas, es evidente que lo mejor es que te lo saques de encima cuanto antes, pero si tienes la posibilidad de seguir pagando tu deuda regularmente, puede que quizás no sea mala idea coger parte del dinero del “Gordo” e invertir antes que acabar con todas las deudas.

Piensa en los fondos de inversión, en los fondos de pensiones, la bolsa, o la renta fija, o piensa también en el oro o en las obras de arte; son muchas las opciones en las que puedes invertir y acabar aumentando tu ganancia, aunque lo más recomendable antes de decidirte, es que te asesores bien por un experto.

Si en cambio ya has invertido antes, puede que apuestes por los fondos de renta fija o los de renta variable, o incluso que quieras invertir en oro. Tú decides qué hacer, pero es mejor que gestiones bien el dinero que tienes, qué inversión has pensado y qué beneficios te puede dar.

Y para los que no sepan qué hacer cuando ya se han dado caprichos, y ya han “tapado agujeros”; siempre nos queda el recurso de los fondos de pensiones, que viendo como está actualmente el tema de las pensiones, puede que sea una de las mejores inversiones que hagamos en nuestra vida. No podemos olvidar tampoco nuestra parte solidaria y quizás decidas donar parte de tu dinero a alguna organización o persona que lo necesite, aunque en este caso ten en cuenta también que puede que luego tengas que pagar un gravamen en tu declaración del IRPF.