El ‘Gordo’, un número que en Granada ha pasado “de padres a hijos”

Juan Burgos, titular de "El gato negro", una administración de loterías ubicada en la calle Ángel Ganivet de Granada, ha celebrado hoy su reciente paternidad repartiendo cuatro millones de euros con la venta de una serie del número 3.347, agraciado con el 'Gordo' del Sorteo de Navidad

A las puertas del local, adonde ha acudido tras enterarse por televisión de que ha repartido cuatro millones del ‘Gordo’, ha explicado a los periodistas que se trata de un número abonado desde 1942, año de apertura de este administración, cuyo titular estrenó paternidad hace unos días con el nacimiento de su hija Elisa.

Precisamente, la administración ha permanecido cerrada hasta pasado el mediodía porque el hombre llevaba unos días “un poco liado” por el nacimiento de la niña.

“Cuando me enteré no me lo podía creer porque habían salido todos los números, así que pensé: Otro año en blanco”, ha manifestado.

Los diez décimos han sido comprados de forma individual por clientes habituales de la administración, residentes en el centro y en algunos barrios, gente “muy conocida” por el lotero, compradores “de toda la vida” que en su mayoría estaban abonados a este número, que ha pasado “de padres a hijos” por tradición.

“Es un número clásico de esta administración del que no me voy a olvidar nunca”, ha indicado el lotero, que hasta ahora no había tenido demasiada suerte en el Sorteo de Lotería de Navidad. “Hace bastantes años dimos un cuarto premio”, aunque en el del Niño sí que ha repartido varios segundos.

Vecinos y curiosos se han ido acercando a la administración, donde se ha vivido la tradicional escena de descorche de champán.