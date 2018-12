Qué es la pedrea de la Lotería de Navidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad se acerca a una nueva celebración, el 22 de Diciembre, de manera que son muchas las personas que ya esperan con ganas saber cuál es el premio "Gordo" de este año, aunque lo cierto es que la lotería naideña reparte otros muchos premios, algunos de ellos, concentrados en la que se conoce como "Pedrea", de la que te hablamos a continuación.

Cuando se celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad, los niños de San Ildefonso van cantando los números en las bolas y el premio en euros que le corresponde. Algunos de esos números son agraciados con cantidades de dinero más elevadas, como el “Gordo”, así como el segundo y tercer premio, pero una vez ha finalizado el sorteo si no hemos tenido suerte y no nos ha tocado nada, todavía tenemos que esperar a comprobar si al menos hemos conseguido algo en la pedrea.

Pero, ¿Qué es la pedrea? Si alguna vez has visto el sorteo de la lotería de Navidad por televisión, te habrás dado cuenta de como los niños de San Ildefonso van cantando los números y la mayoría de estos tienen un premio de 1.000 euros. Esta “cantinela” de números con esa cifra, es la que más se escucha sobre el escenario del Teatro Real de Madrid mientras se celebra el sorteo, y aunque en un principio apenas le hacemos caso, después, puede ser que sea precisamente el premio que acabemos percibiendo si nuestro décimo coincide o no, con alguno de esos números.

Esos números premiados con 1.000 euros son precisamente la Pedrea, de modo que una vez ha acabado el Sorteo de La Lotería de Navidad, no pienses que no te ha tocado nada porque tu número no coincida con el “Gordo” o con el resto de premios destacados, sino que tienes que comprobar si el número que llevas quizás coincide con uno de los números de la Pedrea que están premiados con mil euros a la serie y 100 euros al décimo.

Para poder comprobar la lista de la Pedrea, puedes comprar la edición de cualquier periódico de tirada nacional, que la suele publicar a primera hora de la tarde una vez ya ha acabado el sorteo, o también la puedes encontrar de manera online (como no, en Okdiario).

En el sorteo de la Lotería de Navidad 2018, se van a cantar 1794 premios de 1.000 euros, así que si sumamos todas las pedreas que van a entrar en el bombo este año, podemos decir que se van a repartir una cifra de 282 millones de euros, por lo que si lo pensamos, de alguna manera es el segundo premio más grande que se concede tras los 640 millones del “Gordo”.