El Sorteo Extraordinario de Navidad se celebra el próximo 22 de diciembre y aunque seguramente estará en tu deseo que te toque el "Gordo", puede que tengas que "conformarte" con uno de los premios de la pedrea, que por otro lado son los premios que más tocan en este sorteo.

De alguna manera podemos decir que la pedrea es como un premio de “consolación”, ya que son todos esos premios de 1.000 euros que se van cantando a lo largo del sorteo y a los que prácticamente nadie hace caso, pero que en realidad son toda una alegría cuando comprobamos nuestro décimo y aunque no haya sido premiado con el “Gordo”, puede que nos demos cuenta que en realidad sí que hemos sido afortunados en el sorteo de Navidad.

El premio de la pedrea está dotado por 1.000 euros a la serie, y teniendo en cuenta que cada serie está formada por 100.000 billetes y cada uno de estos billetes, por diez décimos, entonces podemos explicar que si nuestro número coincide con uno de los premios de la pedrea podemos llevarnos 100 euros, un premio menor pero que está muy bien en el caso de que no nos haya tocado nada más.

A lo largo de las más de cuatro horas de Sorteo de Navidad, los niños de San Ildefonso cantan 1.794 premios de 1.000 euros para cada serie, de modo que se cantan premios de 1.764.000 euros por serie, lo que supone un global de más de 282 millones de euros, de modo que es la Pedrea de alguna manera uno de los premios más grandes de todos los que se conceden en el sorteo.

¿Y cómo podemos consultar la pedrea? Si tras lo explicado decides estar atento y saber si finalmente te han tocado o no esos 100 euros de premio puedes hacer la consulta tradicional de esperarte a que salga la edición de tarde de los periódicos en los que aparece la lista al completo de la Pedrea o como no, apostar por la tecnología actual y consultar en portales especializados y en periódicos digitales, como aquí en OkDiario, la lista de la Pedrea que además tendrás actualizada a medida que se vaya desarrollando el sorteo y los niños canten los números.

Si finalmente te toca uno de los premios de la Pedrea te podrás sentir afortunado, y acabarás con 100 euros que no esperabas en el bolsillo. Evidentemente no es el “Gordo” o un segundo o tercer premio, pero algo es algo y para aquellos que no les toque tampoco la Pedrea, que no se desesperen. Tan solo tenéis que comprobar si la terminación de vuestro décimo coincide con alguno de los grandes premios, (sobre todo con el “Gordo”) y ver si al menos os ha tocado el “reintegro”, es decir la devolución de los 20 euros que hayáis invertido.