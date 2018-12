Lotería de Navidad vs El Niño: ¿cuál reparte más dinero?

El "Gordo" de Navidad se premia con 400.000 euros al décimo y el del Sorteo del Niño con 200.000 euros.

Aunque el Sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre es el más popular, lo cierto es que no es el único ya que el Sorteo del Niño se celebra poco después (6 de enero). Si has decidido jugar en ambos o si, por lo contrario, no sabes bien a cuál de ellos jugar, te contamos cuál de los dos sorteos reparte más dinero.

Parece que el Sorteo de Navidad es mucho más tradicional o más popular, pero lo cierto es que el del Niño no se queda atrás, teniendo en cuenta que de él suele decirse que “toca más” ya que este es en realidad el que ofrece mayores probabilidades de ser afortunados.

Si lo analizamos al detalle o en líneas generales, la Lotería de Navidad reparte 2.240 millones de euros en premios, mientras que el del El Niño reparte 840 millones de euros en premios. Además, el “Gordo” de Navidad se premia con 400.000 euros al décimo, frente a los 200.000 euros que nos toca por el primer premio del Sorteo del Niño, de modo que podemos decir que el Sorteo de la Lotería de Navidad reparte más dinero y aunque en realidad es así, con el del Niño tenemos un porcentaje de que nos toque que es mucho más elevado.

El porqué tiene que ver con el hecho de que en el Sorteo del Niño se reparte un 70 por ciento de lo que se recauda, mientras que en el Sorteo de Navidad se reparte el 60 por ciento en premios.

De este modo, durante el Sorteo de la Loteríaa de Navidad, habrán 14.008 números de entre 100.000 que van a tener premio, dejando a 85.992 sin nada y sin que puedan recuperar sus 20 euros invertidos en su décimo, mientras que en el Sorteo de la Lotería del Niño van a ser 37.812 números de entre 100.000 los que van a resultar premiados, dejando a que 62.188 no vayan a gana nada. De modo que podemos decir entonces que para el niños es mayor el número de personas que son premiadas y de hecho es un tipo de sorteo que en este sentido, se asemeja bastante a la lotería semanal en la que se premian 35.841 números de los 100.000 emitidos.

Y no solo eso, sino que con el Sorteo del Niño la probabilidad de ser ganador es de un 7,82 por ciento, mientras que en el Sorteo de Navidad es de un 5,30.

Por último, no podemos olvidar que aunque en ambos sorteos Hacienda descuenta su gravamen del 20% (a partir de los 2.500 euros), lo cierto es que en el sorteo del Niño, el Estado se queda con un 32,95 de lo recaudado, tres puntos menos de lo que se queda con el de Navidad de modo que también en este aspecto, parece que el Sorteo del Niño parece más rentable aunque reparta menos dinero.