Los números sin suerte del sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2018 se celebra el próximo 22 de diciembre y todos buscamos la forma de encontrar la suerte que nos convierta en ganadores del 'Gordo'. Sabemos que algunas terminaciones, como el número 5 ó el 7 suelen ser las que más se compran ya que se encuentran entre los números que más veces han sido premiados con el "Gordo" de Navidad. Sin embargo, otros números parecen no tener suerte, de modo que muchos evitan comprarlos, por el simple hecho de haber salido menos veces o ni tan siquiera haber sido todavía agraciados con el "Gordo".

Así que si todavía estás pensando en comprar tu décimo de la Lotería y no te has decantado todavía por un número, debes saber que en más de 200 años de sorteo (el primero se celebró en 1812), hay todavía números o de hecho, terminaciones, que no han salido nunca de modo que se las considera “gafe” o las que menos suerte han tenido hasta la fecha.

Los expertos son claros con respecto al Sorteo de la Lotería de Navidad y como ellos, sabemos que todos los números tienen las mismas posibilidades de salir, pero mientras que por ejemplo el 5 y el 7 combinados, como 75 o 57 han salido en infinidad de ocasiones, otras terminaciones en cambio nunca han sido las premiadas con el “Gordo” y además, se ha convertido con el tiempo en el número con menos suerte ya que solo ha salido en ocho ocasiones.

En cuanto a esas terminaciones que nunca han salido premiadas con el “Gordo”, por lo que parecen estar “castigadas” con la suerte tenemos el 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.y no solo estas sino que algunas cifras que van del 80 al 99, tampoco han salido, mientras que el Gordo nunca ha tocado tampoco en números que empiezan por el 27, 37, 39, 41, 44, 51, 62, 64, 66, 67 (si es que también os fijáis en los primeros números del décimo y no solo en la terminación).

Por otro lado tenemos que hablar del número asociado siempre a la mala suerte: el 13, que también tiene su historia dentro de la Lotería de Navidad, ya que siempre ha sido un número que muchos han intentado evitar ya que está considerado como gafe hasta el año 2016 cuando el Gordo acabó precisamente en 13. El número 66.513 fue premiado con los 400.000 euros del Gordo, de modo que al año siguiente se multiplicó la venta de esta terminación que hasta la fecha parecía maldita.

Por otro lado, parece que tampoco gustan demasiado los números que acaban en 0 o en 1. De este ya hemos dicho que solo ha salido en ocho ocasiones, mientras que el 0 es de por sí un número que muchos consideran “feo” para que un número premiado con el “Gordo”, lo lleve como terminación, aunque quién sabe, quizás las supersticiones se acaben con el sorteo de Navidad 2018 y veremos si al final acaban siendo premiados algunos de estos números sin suerte.