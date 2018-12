Los lugares más agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad

Madrid y Barcelona han sido las ciudades más afortunadas a lo largo de la historia en el Sorteo de la Lotería de Navidad.

El sorteo de la Lotería de Navidad 2018 espera repartir millones por toda España el próximo 22 de diciembre, pero lo cierto es que algunas comunidades o ciudades han tenido mayor fortuna a lo largo de los años, y han sido de las más agraciadas.

Cada año tras la celebración del sorteo, podemos ver cómo enseguida las televisiones conectan con las administraciones donde se ha vendido el Gordo, pero ¿cuáles son los lugares más agraciados donde ha tocado el primer premio del sorteo de Navidad? Pues en Madrid, que se ha llevado hasta en 80 ocasiones el “Gordo”, seguida de Barcelona que se lo ha llevado 47 veces.

La capital tuvo la suerte además de ser la afortunada ganadora del Gordo íntegramente en 2009, una “hazaña” que repitió en 2015 Roquetas de Mar (Almería) que se llevó el Gordo íntegro, mientras que en 2016 volvió a venderse por completo en Madrid. El último sorteo de la Lotería de Navidad celebrado en 2017 fue algo más repartido, con un Gordo vendido en Murcia, Lugo, Tenerife, Las Palmas, Valencia y, de nuevo, Madrid.

A las dos principales ciudades de Madrid y Barcelona, en las que ha tocado el Gordo (evidentemente han sido más afortunadas en el Sorteo de la Lotería de Navidad, porque en ellas se vende quizás un mayor volumen de décimos), le siguen Valencia (21), Sevilla (16), Málaga (14), Cádiz (15), Alicante (11), Vizcaya (11) y Zaragoza (11).

Con estos datos, puede que más de una persona esté pensando en comprar en alguna de estas ciudades su décimo de lotería, pero además podemos guiarnos por la estadística y añadir que desde el primer Sorteo Extraordinario de Navidad, el Gordo ha correspondido en sesenta y tres ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, mientras que en setenta y tres ocasiones ha sido un número entre el 10.001 y el 30.000 y en setenta y una ocasiones, el Gordo ha correspondido a un número entre el 30.001 y el 99.999. Por último, en los últimos 20 años, el Gordo ha correspondido hasta en siete ocasiones a un número comprendido entre el 40.000 y el 49.999, siendo así el 4, la decena de millar más afortunada y quizás la más deseada.

Al margen de esas estadísticas, podemos añadir también que existen algunos lugares que parecen no tener suerte con la Lotería de Navidad. Ávila, Tarragona y Zamora, no han tenido nunca la fortuna de su lado, y en ellas no ha caído nunca el Gordo.

Para acabar de hacer un ranking de lugares más afortunados donde ha tocado el Gordo, estas son las ciudades en las que ha caído hasta en diez ocasiones: Murcia (11), Asturias (9), Cantabria (9), Badajoz (8), Islas Baleares (8), Granada (8), Guipúzcoa (6), Córdoba (6), A Coruña (6), Lugo (6), Burgos (5), Navarra (5), Lérida (5), La Rioja (4), Almería (4), Jaén (4), Segovia (4), Las Palmas (4), León (4), Huesca (4), Álava (3), Ciudad Real (3), Cuenca (3), Castellón (3), Valladolid (3), Albacete (3), Tenerife (3), Girona (2), Guadalajara (2), Soria (2), Palencia (2), Pontevedra (2), Toledo (2), Cáceres (2), Teruel (1), Salamanca (1), Lanzarote (1) y Huelva (1).