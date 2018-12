ONCE: Resultados Cuponazo de la ONCE y Super Once de hoy, viernes, 7 de diciembre de 2018

Estamos a la espera de conocer los resultados oficiales de los sorteos de la ONCE de hoy viernes, 7 de diciembre de 2018. En breves instantes te ofreceremos toda la información de los números premiados del Cuponazo de la ONCE y Super Once de hoy.

RESULTADO CUPONAZO: El resultado del Cuponazo de la ONCE de hoy es X, de la serie X. El boleto ganador será premiado con 9.000.000 de euros.

Además, los números adicionales premiados con 100.000 euros son los siguientes:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

RESULTADO SUPER ONCE: El resultado del sorteo del Super Once viernes, 7 de diciembre de 2018 es X.

En el juego del Cuponazo de la ONCE es imprescindible acertar las cinco cifras más la serie con el que optarán al premio fijo de 9.000.000 € en el Cuponazo Simple, y un premio de 15.000.000 € en el Cuponazo XXL. El sorteo del Cuponazo de la ONCE se realiza los viernes a las 21:15 horas.

Las formas de participar pueden ser comprando los boletos físicos de los distintos juegos del Cupón de la ONCE a través de cualquier vendedor oficial de la ONCE en España o vía online.