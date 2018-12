Resultados ONCE: Cuponazo de la ONCE y Super Once de hoy, viernes, 30 de noviembre

Ya conocemos los resultados oficiales de los sorteos de la ONCE de hoy viernes, 30 de noviembre de 2018.Consulta a continuación toda la información de los números premiados del Cuponazo de la ONCE y Super Once de hoy.

RESULTADO CUPONAZO: El resultado del Cuponazo de la ONCE de hoy es 85453 , de la serie 063 . El boleto ganador será premiado con 9.000.000 de euros.

Además, los número adicionales premiados con 100.000 euros son los siguientes:

Número: 39918 Serie: 088

Número: 45828 Serie: 131

Número: 52291 Serie: 066

Número: 60764 Serie: 095

Número: 71063 Serie: 112

Número: 99227 Serie: 077

RESULTADO SUPER ONCE: El resultado del sorteo del Super Once viernes, 30 de noviembre de 2018 es 06, 14, 15, 20, 23, 28, 36, 40, 41, 43, 53, 54, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 78 y 79.

El Cuponazo de la ONCE lo componen un total de 135 series de 100.000 números que van del 00.000 al 99.000, con el propósito de que no exista la posibilidad de crear una combinación propia. Existe la posibilidad de jugar online al Cuponazo que nos permite el uso de una herramienta de búsqueda que nos facilitará la información para saber si el número que deseamos está disponible.

Si acertamos las cinco cifras más la serie habremos ganado el premio fijo de 9.000.000 de euros correspondiente al Cuponazo Simple y 15.000.000 de euros en el Cuponazo XXL. Dependiendo de la categoría a la que se juega optaremos a premios de diferentes cuantías.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de los sorteos de la ONCE. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Euromillones o la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).