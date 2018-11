El número ganador del sorteo 11/11 de la ONCE 2018 ha sido el 35961 y la serie 065. El primer premio del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE se llevará 11 millones de euros

22:00. El número ganador del sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE de hoy, domingo 11 de noviembre de 2018 ha sido el 35961 y la serie 065.

21:57. Y continuamos esperando para conocer el número premiado del sorteo del 11 del 11 de la ONCE de hoy. Mientras nos mordemos las uñas y miramos ansiosamente nuestros cupones, os recordamos todos los premios que te pueden tocar en el sorteo de la ONCE hoy:

– 1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

– 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

– 11 premios de 111.000 € a las cinco cifras y serie de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones completas.

– 119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

– 1.309 premios de 2.500 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones.

– 1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones.

– 1.080 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

– 10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

– 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

21:55. No desesperes, ya queda poco para conocer el resultado del sorteo del 11/11 de la ONCE 2018. Sólo 1 será el ganador del primer premio de 11 millones de euros. Pensándolo bien, el reintegro no está tan mal, no peder dinero, siempre es un acierto. ¡6 eurazos por acertar la última cifra!

21:50. De las ocho ediciones que lleva celebrándose el sorteo 11 del 11 de la ONCE, en tres ocasiones el número ganador ha acabado en 0.

21:45. No te preocupes si no consigues el primer premio del sorteo del 11/11 de la ONCE 2018, porque aún quedan 11 premios de 1 millón de euros, un dinero nada despreciable. Vale que con 11 millones puedes soñar a lo grande, pero, ¿qué harías con 1.000.000 de euros?

21:40. ¿Cuánto falta para que empiece? No lo sabemos, pero aquí estamos con nuestros cupones del sorteo de la ONCE de hoy delante, para poder comprobar el resultado desde que empiecen a salir los premios.

21:35. ¿Tienes algún número fetiche para los sorteos de la ONCE? Muchos apuestan por no variar el número de su cupón en ningún sorteo, ya que suele tratarse de combinaciones significativas. Otros, sin embargo, se fían del azar y escogen el primero que ven. Sea como fuere, estamos deseando conocer el resultado del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE de hoy.

21:30. Parece que tenemos un poco de retraso en el sorteo de la ONCE de hoy. Es algo común cuando se trata de sorteos extraordinarios. Tendremos que esperar un poco más para conocer cuál es el número ganador del sorteo 11/11 de la ONCE 2018.

21.25. El Sorteo del 11/11 de la ONCE 2018 está a punto de dar a conocer cuál es el número ganador de 11 millones de euros. Comprueba el resultado en directo.

21:20. ¡Quedan 5 minutos para que dé comienzo el sorteo de la ONCE de hoy! En breves instantes podrás comprobar el resultado del sorteo 11/11 de la ONCE. Esta es la octava edición del sorteo de la ONCE. A continuación te recordamos cuáles han sido los resultados de los sorteos anteriores:

– 2017: 42.790 de la serie 015

– 2016: 66.530 de la serie 067

– 2015: 77.366 de la serie 009

– 2014: 3.940 de la serie 106

– 2013: 97.309 de la serie 140

– 2012: 67.482 de la serie 101

– 2011: 26516 de la serie 135

21:15. El Sorteo del 11/11 de la ONCE reparte numerosos premios, así que no te preocupes si no ganas el primero, puedes optar a muchos más:

21:10. ¿ Tú también ves onces por todas partes? No es casualidad, es que hoy es el Sorteo del 11 del 11 de la ONCE donde puedes ganar 11.000.000 de euros.

21:05. ¡Momento para una curiosidad sobre los Sorteos de la ONCE! Quizás ya lo sabías, pero todos los sorteos de la ONCE se realizan a través de un generador aleatorio de numeración. Toda nuestra suerte en manos de la tecnología…

21:00. Cuenta atrás para que comience el sorteo del 11/11 de la ONCE 2018. Ten tus cupones a la vista, pásalos por alguno de esos lugares que dicen que dan suerte y pon a enfriar el cava (por si acaso).

20:55. Los cupones del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2018 están formados por 100.000 números de cinco cifras que van entre el 00000 y el 99999, y un número de serie comprendido entre el 1 y el 120. ¿Sabes calcular cuántas probabilidades tienes de ganar el primer premio del Sorteo de la ONCE si compraste un solo número?

20:50. Los beneficios obtenidos con el sorteo del 11/11 de la ONCE de hoy, irán en beneficio de los más de 71.000 afiliados que tiene la organización.

20:45. ¿Y tú, qué harías con 11 millones de euros? ¿Un viaje? ¿Una casa? ¿Repartirlo? ¿Gastarlo en cupones de la Lotería de Navidad y la del Niño para tentar a la suerte?Para ganar el primer premio del sorteo de hoy de la ONCE del 11/11 tienen que coincidir los cinco número y la serie.

20:35. Además de los tres premios principales, el Sorteo del 11/11 de la ONCE 2018 reparte 122.517 premios más, aunque de menor cuantía, sin contar con los reintegros. De esta forma, puedes ganar 40.000 € a las 5 cifras, un premio nada despreciable. Y ese es, nada más y nada menos que el cuarto premio y habrán 119 agraciados. Es posible que la estadística juegue a tu favor esta vez.

20:25. Por si eres de los que cree en las probabilidades, esperamos que no hayas comprado el número 42.790, de la serie 015, que fue el que ganó el primer premio en el Sorteo del 11/11 de la ONCE del pasado año 2017.

20:20. El Sorteo 11/11 de la ONCE dará comienzo a las 21:25 h (horario peninsular) y lo retransmitirá La 1 de TVE y la página oficial de Juegos ONCE. También podrás seguirlo en directo para comprobar el resultado de tu número a través de esta misma página.

20:10. Hoy, domingo 11 de noviembre se celebra el Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2018, que este año repartirá no solo numerosos, sino además cuantiosos premios. El ganador del primer premio recibirá 11.000.000 €, pero también existen 11 premios de 1.000.000 euros y otros 11 de 111.000 euros para los cupones que coincidan en cinco cifras y la serie.

20:00. ¡Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Sorteo 11/11 de la ONCE 2018. Hay un montón de premios en juego y un primer premio muy jugoso. Os deseamos toda la suerte del mundo.