11/11 de la ONCE 2018: Horario y dónde ver en directo el sorteo de 11 de noviembre

Conocemos dónde y cuándo ver el sorteo 11/11 de la ONCE 2018

El sorteo 11/11 de la ONCE 2018 se celebra el domingo, 11 de noviembre a partir de las 21:25 h. El Sorteo Extra de noviembre de la ONCE repartirá más de 11.000.000€ millones de euros en premios El primer premio del sorteo 11/11 de la ONCE 2018 es de 11.000.000€ €