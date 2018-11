Premios del sorteo 11/11 de la ONCE de 2018

El sorteo 11/11 de la ONCE 2018 se celebrará el domingo, 11 de septiembre a las 21:25 h

El próximo 11 de noviembre (11/11), la ONCE celebrará un sorteo especial en el que se multiplicará el importe de los premios. Este sorteo extraordinario de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), se ha consolidado en estos últimos años como uno de los más especiales debido a la gran cantidad de dinero que se puede conseguir. Pero, ¿Cuáles son los premios del 11/11 de la ONCE?

Estos son todos los premios del 11/11 de la ONCE:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

11 premios de 111.000 € a las cinco cifras y serie de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones completas.

119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.309 premios de 2.500 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones.

1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones.

1.080 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

La mecánica del sorteo, además, es muy simple, como sucede habitualmente. Cada cupón tiene cinco cifras que van desde el número 00000 hasta el 99999, más el número de serie. Ten en cuenta que podrás obtener un premio incluso acertando solo la última cifra del cupón 11/11 de la ONCE, aunque no sea muy elevado.