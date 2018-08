Euromillones: Resultado de hoy, viernes, 17 de agostos de 2018

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy viernes, 17 de agostos de 2018 es 02, 15, 18, 24 y 43. Las estrellas agracian a los números 08 y 12. El bote especial de Euromillones hoy es de 99.000.000 euros.

El 7 de febrero de 2004 se realizó el primer sorteo de Euromillones, siendo un jugador francés el ganador del bote, convirtiéndose así en el primer ganador de Euromillones.

En el primer sorteo del Euromillón, solo participaron tres países, Francia, España y Reino Unido, su popularidad fue tal, que el resto de países europeos no tardaron en unirse. El 8 de octubre de 2004, el sorteo paso de tres países participantes a nueve, añadiéndose Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

El sorteo de los Euromillones ha ido evolucionando con el paso del tiempo, en referencia a sus reglas y formatos. Los primeros sorteos se celebraban los viernes y fue en el año 2011 cuando se empezó a celebrar también los martes a fin de que los jugadores tuvieran la oportunidad de elegir uno de los días o ambos.

Al incorporar un segundo sorteo semanal, el formato del juego se vio modificado teniendo que incluir una nueva categoría de premios por acertar dos números principales, y los números de las estrellas aumentaron, pasando de 9 a 11. El reclamo utilizado para la introducción del segundo sorteo semanal fue la de un primer súper sorteo de Euromillones con un bote garantizado de 100 millones de euros.

En enero del 2006 se determinó un límite en la acumulación del bote, siendo esta decisión la que estableció que el primer premio podía acumularse en sorteos sucesivos con un máximo de 11 veces de forma consecutiva. Si en el sorteo 12º resultaba sin haber ganador del bote, este se distribuiría entre los jugadores acertantes de la siguiente categoría.

Esta medida se vio modificada, tres años más tarde en noviembre de 2009 con un límite de bote. El límite se fijó inicialmente en 185 millones de euros, y se iría incrementando en 5 millones de euros cada vez que se llegara a él. Siendo en julio del 2011, la primera vez que se alcanzó el límite en el bote y consiguieron el primer premio los británicos Chris y Colin Weir, de manera que el límite en el bote se aumentó hasta los 190 millones de euros.

La regla del límite en el bote de Euromillones se vio nuevamente modificada el 17 de febrero de 2012. La nueva regla determinaba que el límite no volvería a elevarse en 5 millones de euros cada vez que se llegara a él, sino que se mantendría invariable en 190 millones de euros. Actualmente la normativa determina que, el bote se mantendrá en esta cantidad solo durante dos sorteos. En caso de no existir ganador tras el segundo sorteo, el primer premio se reparte entre los jugadores acertantes de la siguiente categoría premiada.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de Euromillones. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Euromillones o la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).