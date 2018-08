Sorteo Extra de verano 2018 de la ONCE de hoy, en directo

El sorteo Extra de verano de la ONCE se celebra hoy a las 21:15 horas El primer premio será de 20 millones de euros Se repartirá un total de 42 millones y medio de euros en premios

Los premios que repartirá el sorteo Extra de verano ONCE 2018 serán:





1 premio de 20.000.000 € a las 5 cifras y serie.

119 premios de 60.000 € a las 5 cifras.

1.080 premios de 3.000 € a las 4 últimas cifras.

10.800 premios de 60 € a las 3 últimas cifras.

108.000 premios de 15 € a las 2 últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.





Premios adicionales:





– 20 premios de 100.000 € a las 5 cifras y serie de la segunda a la vigésimoprimera extracciones completas.

– 2.380 premios de 600 € a las 5 cifras de la segunda a la vigésimoprimera extracciones completas.El sorteo del Extra de Verano se celebra los 15 de agosto de todos los años. Los números en juego van desde el 00000 hasta el 99999. Los números de serie desde el 1 hasta el 120En el Sorteo del Extra de Verano del año pasado el número ganador fue el 04.536 con la serie 092. Desde la página de juegos ONCE podrás comprobar el resultado de tu cupón y saber si eres uno de los agraciados con alguno de los premios del Extra de Verano.

Buenas tardes bienvenidos al Sorteo Extra de Verano ONCE 2018, que se celebrará a partir de las 21:15 de la noche. ¡Mucha suerte!