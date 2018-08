Extra de verano 2018: Hora y dónde ver en directo el sorteo de la ONCE hoy

El sorteo Extra de verano de la ONCE 2018 se celebra hoy, 15 de agosto a partir de las 21:25 h. El Extra de verano 2018 repartirá más de 42 millones y medio de euros en premios. El primer premio del sorteo extra de la ONCE hoy es de 20.000.000 €.

El sorteo Extra de verano de la ONCE 2018 se celebra esta noche a partir de las 21:25 horas. Este sorteo especial de verano repartirá 20 millones de euros a los acertantes de los cinco números y la serie ganadora. Además, este sorteo es uno de los más llamativos de la temporada que suele animar el verano a todos los agraciados.

Los resultados del sorteo Extra de verano de la ONCE 2018 se podrán seguir a través de Televisión Española y la web oficial de juegos ONCE, donde, a partir de las 21:15, ya conectarán en directo para la realización del sorteo. Todavía se pueden comprar cupones para este sorteo especial a través de cualquier punto de venta de la ONCE o a través de su página web oficial, donde debemos registrarnos con nuestro DNI y hacer efectiva la compra del cupón que deseamos.

La compra del cupón se puede realizar hasta las 21:00 horas de hoy mismo, justo unos minutos antes de conocer los resultados oficiales del sorteo Extra de verano de la ONCE 2018. El precio del cupón es el mismo que el del año pasado, 6 euros, y tendremos la posibilidad de ganar alguno de los más de 42 millones y medio de euros que se repartirán esta noche.

Los resultados se pondrán ver en la web oficial de la ONCE, unos minutos después del sorteo, o en OKDIARIO en directo desde las 20:00 horas.