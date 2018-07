ONCE: Resultados Cupón Diario, Super Once y 7/39 del hoy lunes 16 de julio

Estamos a la espera de los resultados oficiales con las combinaciones ganadoras en los últimos sorteos de la ONCE celebrados hoy, lunes 16 de julio de 2018: el Cupón Diario, 7/39 y Super Once. En breves instantes podrás comprobar todos los resultados de la ONCE hoy.

RESULTADO 7/39: El resultado del sorteo 7/39 de la ONCE de hoy lunes, 16 de julio de 2018 es X, siendo el reintegro el X.

RESULTADO CUPÓN DIARIO: El número premiado del Cupón Diario hoy es X de la serie X. El premio asciende a X euros por billete en el sorteo de la ONCE del Cupón diario del lunes 16 de julio de 2018.

RESULTADO SUPER ONCE: El resultado del sorteo del Super Once del lunes, 16 de julio de 2018 es X.

El 7/39 de la ONCE es un sorteo que se organiza cada lunes y jueves a las 21:25h de la noche. Se basa en la elección de 7 números de los 39 posibles que es lo constituirá tu apuesta, en este caso sencilla. Además, cada boleto llevará determinado un número de reintegro del 0 al 9 seleccionado al azar.

La apuesta mínima es de 1 euro aunque hay dos formas de jugador, mediante la apuesta sencilla o con la apuesta múltiple con la que podrás incrementar las probabilidades de conseguir tu premio. El juego 7/39 distribuye un 55% de las ganancias en los premios para los apostantes que se dividen en cinco categorías distintas.

Por otra parte, el sorteo del Super Once es un juego activo formado por un boleto de 80 números, numerados del 1 al 80, consiste en marcar en el boleto con cuántos números quieres participar (parte superior del boleto). Puedes escoger entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ó 11 números. De los 80 números debes elegir tantos números como has seleccionado anteriormente, seguidamente marca cuánto dinero deseas jugar por el sorteo (en el boleto encontraras la zona especifica en la parte inferior del boleto), puedes seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 ó 10 Euros. Al final debes elegir el número de sorteos consecutivos en los que deseas participar con tus números elegidos. Puedes elegir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 14 sorteos.

El Cupón Diario, por su parte, es el más conocido y longevo de la ONCE, estrenado en 1939, aunque en los últimos años muchos juegos de la ONCE se han ido incorporando junto a la venta del cupón original.