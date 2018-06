ONCE: Comprobar Sueldazo de la ONCE y Super Once del sábado, 16 de junio de 2018

Las combinaciones ganadoras de la ONCE celebrados hoy, sábado 16 de junio de 2018: el Sueldazo de la ONCE y Super Once. En breves instantes todos los resultados de la ONCE de hoy.

RESULTADO SUELDAZO DE LA ONCE: El número premiado del Sueldazo de la ONCE hoy ha agraciado a la serie046 del número 71865 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años más 300.000 euros al contado..

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años:

Número:06920 Serie: 22

Número:37246 Serie: 13

Número:65324 Serie: 19

Número:66802 Serie: 53

RESULTADO SUPER ONCE: El resultado del sorteo del Super Once del sábado, 16 de junio de 2018 es 01, 02, 04, 10, 12, 14, 20, 25, 27, 28, 31, 37, 46, 50, 53, 56, 60, 61, 66, 72