La suerte no suele entender de geografía, pero las supersticiones sí. Aunque el premio gordo de la Lotería del Niño ha tocado en casi todas las provincias de España, existen cuatro de ellas cuyas administraciones de lotería no han descorchado ninguna botella de champán un 5 de enero. Al menos no por haber ganado el premio gordo. Son Huesca, Cáceres Guadalajara y Cuenca. Las cuatro provincias que miran con cierta envidia los 45 primeros premios que ha repartido la Comunidad de Madrid en la historia del sorteo.

La capital española lidera el ranking de ciudades que más veces han repartido el Gordo del Niño, con 40 veces, seguida por Barcelona, con 35 ocasiones, y Bilbao, que ha repartido 16 veces el primer premio de la lotería que anticipan la llegada de los Reyes Magos. Sin embargo, el sorteo de la Lotería del Niño 2017 repartió el primer premio en Torrent, provincia de Valencia. Era la primera vez que este municipio recibía el premio mayor, y la 19 ocasión para la provincia de Valencia.

El Gordo del Niño comenzó a repartirse en 1908

El primer premio de la Lotería del Niño ha caído en 128 municipios diferentes desde el primer sorteo, en 1908, con Fermoselle (Zamora) como afortunada. Aunque el sorteo como tal no se institucionalizó hasta 1941. Aquel año tocó en Sevilla.

Ninguna provincia supera a Barcelona en número de municipios diferentes premiados. En segunda posición, está Cádiz, con siete localidades distintas con primeros premios. En la siguiente posición empatan Madrid, Valencia, Asturias y Jaén con seis municipios diferentes. Villamañán, en León, es el municipio más pequeño, con datos de último padrón, agraciado con el primer premio. Ocurrió en 1999, un año después del sorteo más repartido hasta el momento, con 18 localidades afortunadas aquel día de Reyes Magos de 1998.