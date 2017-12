13:25. En este preciso momento concluye el sorteo de la Lotería de Navidad, que no se puede negar que haya sido generoso con muy distintos puntos de España, empezando por el ‘Gordo’, que ha caído en doce provincias. Ha sido el 71.198. El público aplaude a los niños de San Ildefonso, entre los que ha destacado Aya Ben Hamdouch, y se encomienda en su gran mayoría al Niño, que reparte menos millones pero toca más. Esto ha sido todo, ¡felicidades a los agraciados!

13:24. Esta administración de Torrejón de Ardoz también ha vendido el ‘Gordo’.

13:15. SEGUNDO CUARTO PREMIO, ÚLTIMO DEL SORTEO: 61.207, dotado con 20.000 euros al décimo.

13:02. CUARTO PREMIO: 13.378, dotado con 20.000 euros al décimo.

12:41. Alegría en Doña Manolita, una de las administraciones que ha vendido el ‘Gordo’, el 71.198.

12:32. QUINTO PREMIO: 22.253, dotado con 6.000 euros al décimo.

12:22. El sorteo entra en su recta final pero aún quedan por conocer un quinto premio y los dos cuartos. También, los rostros de los agraciados con el ‘Gordo’, que en breve os vamos a mostrar.

12:20. QUINTO PREMIO: 24.982, dotado con 6.000 euros al décimo.

12:05. Un ‘Gordo’ muy repartido que han vendido las populares ‘La Bruja de Oro’ (Sort) y ‘Doña Manolita’ (Madrid), pero también otras administraciones de Málaga, Cádiz o Murcia.

11:54. ¡EL GORDO!: 71.198 dotado con 400.000 euros al décimo.

11:21. El sorteo sigue el mejor de los guiones, guardándose lo mejor para el final. Aunque ya avanzado, quedan por salir dos quintos premios, los dos cuartos y el ‘Gordo’.

11:14. QUINTO PREMIO: 00580, dotado con 6.000 euros al décimo.

11:07. Una de las niñas que extrae premios, Aya Ben Hamdouch, es ya toda una estrella en la sala. Está cantando los premios de una forma ‘particular’, alargando más de la cuenta el “miiiiiiiiil euuuros” y apenas mirando la bola que extrae. El público la ovaciona y un responsable de Loterías le ha llamado la atención para que vaya más rápido.

10:53. ¿Quieres comprobar si te ha tocado algo? Sólo tienes que introducir el número que juegas y la cantidad invertida. Si no has tenido suerte, calma, aún queda sorteo.

10:38. Faltan por salir tres quintos premios, los dos cuartos y el ‘Gordo’.

10:36. QUINTO PREMIO: 03.278, dotado con 6.000 euros al décimo.

10:31. Un detalle que no debe pasar inadvertido: si tienes un décimo, ‘tienes’ un Murillo. En 2018 se conmemora el IV aniversario del nacimiento del artista.

10:26. Una de las imágenes más compartidas del día en redes sociales. “Este año seguro que me toca”, dicen todos.

10:03. CUARTO QUINTO PREMIO: 18.065, dotado con 6.000 euros al décimo.

10:02. Decíamos que la recaudación ha aumentado más de un 3% este 2017. Lo hace pese a una caída del 7,4% en Cataluña.

10:00. No hay respiro en esta segunda tabla. Muchos premios al comienzo del sorteo.

09:59. OTRO QUINTO PREMIO: 37.872, dotado con 6.000 euros al décimo.

09:58. Segundo premio muy repartido. Vendido en todos estos lugares:

09:56. SEGUNDO PREMIO: EL 51.244, dotado con 125.000 euros al décimo.

09:53. NUEVO QUINTO PREMIO: EL 05.431, dotado con 6.000 euros al décimo.

09:44. Hay ocho quintos premios, por lo que faltan cuatro, así como dos cuartos.

09:43. QUINTO PREMIO: EL 58.808, dotado con 6.000 euros al décimo.

09:23. Comienza fuerte el sorteo. El tercer premio, ese 06.915, se ha vendido en los siguientes lugares y administraciones:

09:20. TERCER PREMIO: EL 06.915, dotado con 50.000 euros al décimo.

09:17. “Miiiiiil euuuuros”. Y así hasta bien pasado el mediodía, la ‘música’ de una pedrea que sólo van a interrumpir los grandes premios. Uno de los primeros números en salir, llamativo, es el 00081. Felicidades a los agraciados por esos 100 euros al décimo.

09:12. Comienza el sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid.

09:11. Aplausos para los niños de San Ildefonso, que desfilan ante el público. Los primeros en extraer números y premios son Yenifer Beltre Figuereo y Breilin Yulesi Siri Frías.

08:52. Comienza el procedimiento para introducir las bolas en los bombos, el de los números y el de los premios.

08:50. Loterías y Apuestas del Estado ha recaudado 2.759,9 millones de euros con la venta de décimos para la Lotería de Navidad, un 3,26% más que en 2016, ha confirmado Inmaculada García Martínez, presidenta de la sociedad, en TVE.

08:40. Empleados de Loterías muestran a aquellos interesados entre el público que sus números se encuentran efectivamente en una de las bolas a introducir en el bombo.

08:37. Primeras imágenes de los asistentes en el interior del teatro, entre los que no faltan los disfraces. Este señor rinde homenaje al fallecido Chiquito de la Calzada.

08:22. Puertas abiertas y el Teatro Real empieza a llenarse.

Todo listo para que comience el Sorteo de #LoteríaNavidad 2017. ¡Suerte a todos! pic.twitter.com/Ag41WU68T5 — Loterías del Estado (@loterias_es) 22 de diciembre de 2017

08:01. Otro factor a tener en cuenta, ya conocido, es que no se cobra el premio íntegro obtenido, algo que comenzó como algo coyuntural y que parece que va a quedarse. ¿Cuánto se lleva Hacienda?

07:50. Para evitar ‘problemas’, la OCU recomienda que si compartimos un décimo, fotocopiemos y entreguemos a cada participante una copia firmada que incluya el DNI del depositario y en la que se indique que tal persona juega en ese número, serie, fracción y sorteo, así como una cantidad de euros determinada. Según esta organización, otra prueba sería enviar una foto del décimo por email o WhatsApp con los datos del depositario, los participantes y la aportación de cada uno.

07:44. Madrid es el lugar donde más veces ha tocado (algo lógico por su masa de población) y el 5 es la terminación que más veces se ha repetido en el ‘Gordo’, concretamente en 32 ocasiones. La que menos, el 1.

07:30. Colas a las puertas del Teatro Real, como es habitual. Madrileños y gente venida de distintos puntos de España que no quieren perderse la tradición en primera persona. Para algunos de ellos, a los que vamos a identificar por su indumentaria en el patio de butacas, es una peregrinación anual obligada.

07:24. De media, cada español se ha gastado 66,16 euros, 2,36 más que en 2016, según Loterías y Apuestas del Estado.

07:22. Los premios se pueden cobrar desde esta misma tarde. Es una medida reciente para favorecer las compras navideñas de los agraciados.

07:15. El año pasado, el ‘Gordo‘ se hizo esperar hasta las 11:57 horas (en 2015, salió incluso después, a las 12:13). Lorena Stefan y Nicol Valenzuela cantaron el 66.513, vendido íntegramente en la administración número 32 de Madrid.



07:00. Vamos a recordar la cuantía de los premios: por cada décimo que tengas del ‘Gordo’ te llevas 400.000 euros; del segundo premio, 125.000; del tercero, 50.000; de alguno de los dos cuartos, 20.000; y de alguno de los ocho quintos, 6.000. A esto hay que añadir las aproximaciones, la pedrea y los reintegros, cantidades ya ‘menores’ pero que permiten una Navidad más desahogada y en el peor de los casos no irse de vacío o recuperar lo invertido.

06:45. La venta de décimos comenzó en verano, aprovechando el tirón de la lotería en los lugares de vacaciones, que, por cierto, cada vez tienen más en cuenta los turistas extranjeros. De hecho, no es extraño ver largas colas en la popular Doña Manolita (Madrid) en pleno agosto, por poner sólo un ejemplo. Pero cuando realmente toma fuerza esto es en los últimos días. Para los despistados, a mediados de noviembre se suele estrenar el anuncio, seguramente el más esperado y escrutado cada año. El de 2017 lleva la firma de Alejandro Amenábar y cuenta la historia de Danielle y Daniel.

06:30. Buenos días. Es 22 de diciembre y eso significa que los niños de San Ildefonso van ‘oficializar’ el inicio de la Navidad. En OKDIARIO vamos a contarte minuto a minuto todo lo que suceda en el Teatro Real, donde se celebra el sorteo, y en aquellos puntos donde lluevan los millones. Ése es precisamente uno de los mayores atractivos de la mañana, si no el mayor: nada está escrito. Desconocemos las localidades, administraciones, rostros y circunstancias de los agraciados. ¿Serás tú? Por si acaso, no pierdas detalle de la narración que haremos de la jornada y no olvides consultar nuestro comprobador de números para conocer la suerte que han corrido los números que juegas. En este día de estar directa o indirectamente pegados a la televisión o la radio y al ya familiar soniquete, te proponemos que también te quedes con nosotros. Estaremos por supuesto pendientes de las redes sociales, que se han incorporado con fuerza a esta tradición para sacar punta con colmillo y mucho humor a la liturgia y anécdotas habituales.