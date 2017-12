¿Cómo buscar un número para la Lotería del Niño 2017?

Tras haber probado suerte con ‘el gordo’ de navidad, llega la oportunidad de ganar la lotería de ‘El Niño’. Puede que la suerte te sonría en los dos sorteos, en uno de ellos o en ninguno. Todo dependerá del número que juegues. Si el décimo lo elige otra persona, no tienes mucho más que hacer que jugártela. Pero, ¿y si el número agraciado coincide con tu fecha de nacimiento o con la fecha del enlace del príncipe Harry y Meghan Markle? Pues solo tienes que encontrar en qué administración de lotería venden ese número concreto y hacerte con él. A continuación te explicamos cómo puedes conseguirlo.

Antes de la irrupción de internet en nuestras vidas no era tan fácil hacerse con un número concreto. Había que conformarse con los que se ofrecían en el entorno más cercano o tirar de familiares y lugares de vacaciones para tentar a la suerte con números diferentes. Ahora es mucho más fácil encontrar esas cinco cifras que tú sabes que van a ser las facilitadoras de una lluvia de millones.

Lo más sencillo es usar uno de los múltiples buscadores que existen en la red (si pinchas aquí te llevamos al más popular) y buscar esa terminación o número que te va a llevar directamente al club de los ricos. En el buscador te dice en qué administraciones se venden esos números pero no ofrece información en tiempo real, es decir, puede que se hayan vendido todos los décimos disponibles en dichas administraciones. Lo mejor que puedes hacer es llamar y preguntar antes de desplazarte.

Porque si, hay que desplazarse en persona para adquirir los décimos de las administraciones. Si resulta que el número que quieres solo está disponible en La Línea de la Concepción y tu vives en Madrid, no te queda otra que engañar a alguien para que lo compre y te lo mande, o desplazarte hasta allí personalmente. Cualquier otra forma de transacción conlleva riesgos que nadie cubre.

Otra forma de adquirir ese número concreto es comprar el décimo por intenet. Existen muchas empresas que se dedican a la venta de lotería nacional por internet, pero la más segura es la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En esa página puedes configurar tu número personalizado y hacerte con el décimo. También te da la opción de comprar números especiales (capicúas, sin cifras repetidas o no quebrado). No contarás con el décimo físico pero tu boleto digital te dará la misma opción a resultar ganador que los décimos adquiridos fisicamente.

Buscar décimos con números personalizados

Con una simple búsqueda en Google que incluya los términos ‘buscar/encontrar números lotería Navidad’, aparecerán de inmediato decenas de portales con este servicio, que, cómo no, ofrecen el número de teléfono, la dirección física y la web -de tenerla- de ese establecimiento que tiene ese número.

Eso sí, es importante ponerse manos a la obra cuanto antes. Hay que tener en cuenta que la venta arranca en julio, para dar posibilidad de comprar lotería en los lugares de veraneo, factor que cómo no aprovechan también todos aquellos turistas extranjeros que nos visitan a millones año a año, internacionalizando el sorteo. Así, no es extraño que a medida que busquemos un número ya en las últimas semanas o días antes del sorteo, no digamos horas, nos comuniquen que ya se han agotado.

En resumen, no hay excusa para no tener el próximo 6 de enero el número o los números deseados en el bolsillo, aunque se encuentren en la otra punta del país o en un pueblo remoto, lo que hace más atractiva una tradición a la que le sienta muy bien su relación con las nuevas tecnologías.