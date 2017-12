Cómo buscar décimos de la Lotería de Navidad 2017

La Lotería de Navidad es tan azarosa como caprichosa. Cada cual tiene sus preferencias a la hora de elegir sus números aunque sea consciente de que todos y cada uno de ellos tiene las mismas opciones de ser agraciado cada 22 de diciembre. Antaño, uno debía conformarse con los números que tenía a su alcance en su lugar de vacaciones y de residencia habituales, o buscarse la vida mediante familiares, amigos y otras argucias si el décimo deseado se encontraba en otra ciudad o pueblo de España.

Desde que internet irrumpió en nuestras vidas y especialmente desde que es una forma como otra cualquiera de comprar, ya no hay dificultad alguna para tener en casa esas cinco cifras o terminación que tenemos la corazonada de que nos hará millonarios.

La cosa es tan sencilla como encontrar en la red uno de los múltiples buscadores de números en los que se concretan las localidades y las administraciones que venden cada uno de ellos, se trate de la fecha de tu nacimiento o el de tus hijos, de un acontecimiento concreto o ese que has soñado y ya no puedes sacar de la cabeza.

Buscadores de números de la Lotería de Navidad

Con una simple búsqueda en Google que incluya los términos ‘buscar/encontrar números lotería Navidad’, aparecerán de inmediato decenas de portales con este servicio, que, cómo no, ofrecen el número de teléfono, la dirección física y la web -de tenerla- de ese establecimiento que tiene ese número.

Eso sí, es importante ponerse manos a la obra cuanto antes. Hay que tener en cuenta que la venta arranca en julio, para dar posibilidad de comprar lotería en los lugares de veraneo, factor que cómo no aprovechan también todos aquellos turistas extranjeros que nos visitan a millones año a año, internacionalizando el sorteo. Así, no es extraño que a medida que busquemos un número ya en las últimas semanas o días antes del sorteo, no digamos horas, nos comuniquen que ya se han agotado.

En resumen, no hay excusa para no tener el 22 de diciembre el número o los números deseados en el bolsillo, aunque se encuentren en la otra punta del país o en un pueblo remoto, lo que hace más atractiva una tradición a la que le sienta muy bien su relación con las nuevas tecnologías.