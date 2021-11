El próximo jueves, 11 de noviembre, se celebrará un año más el Sorteo 11/11 de la ONCE, un premio que repartirá miles de premios y que brinda la posibilidad de hacerse millonario antes de que llegue el sorteo más esperado del año, el de Navidad. Se repartirán un total de 11.000.000 de euros en un primer premio y 11 premios adicionales de 1.000.000 de euros. Podrás dar un paso más en tu vida y cumplir todos tus sueños si tienes la suerte de tener uno de los cupones premiados. Así que no pierdas la oportunidad y compra ahora tu cupón 11/11 de la ONCE. Pero, ¿cuál es el horario y cómo se podrá ver el sorteo 11 del 11 de la ONCE?

Horario del sorteo 11 del 11 de la ONCE

El sorteo 11 del 11 de la ONCE de 2021 se celebrará el próximo jueves, 11 de noviembre, a partir de las 21:25 horas, como es habitual en los sorteos de la ONCE.

¿Dónde puedo ver en directo el Sorteo de la ONCE?

Podrás seguir la retransmisión del directo a través de la página web oficial de JuegosONCE y consultar el resultado en OKDiario. Además, si te pierdes la retransmisión de este sorteo del 11/11 de la ONCE podrás verlo en diferido a través de la página web oficial.

Otras preguntas frecuentes acerca del Sorteo Extraordinario

Además del horario y dónde ver el sorteo, a continuación damos respuesta a algunas de las preguntas más habituales.

¿Cuánto vale el cupón de la ONCE?

El cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE del 2021 tiene un precio de 6 euros con un premio máximo de 11.000.000 euros a las cinco cifras y serie. Además, también se podrán ganar 11 premios de 1.000.000 euros y otros tantos premios más que podrán ser tuyos si decides participar.

El cupón para el sorteo extraordinario se podrá adquirir hasta el mismo día 11 de noviembre a las 20:55 euros, 30 minutos antes de que se realice el sorteo.

¿Cuánto se lleva Hacienda sobre el premio 11 del 11 de la ONCE?

Desde el pasado día 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 €. Es decir, para el Sorteo 11/11 de la ONCE del próximo jueves, todos los premios inferiores a 40.000 € estarán exentos de impuestos. Para premios de 40.000 € o más, a la cantidad que sobrepase los 40.000 €, se le aplicará una retención del 20 %, como viene siendo habitual.

¿Puedo cobrar mi cupón si está roto, perdido o robado?

En caso de que hayas comprado tu cupón a través de un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado, lamentablemente no podrás canjear tu premio si el cupón está roto, perdido o robado ya que no tendrá validez.

Pero si has comprado tu cupón a través de la página oficial en Internet, sí que podrás cobrarlo ya que no existirá la posibilidad de perderlo, romperlo o ser robado. En caso de ser el ganador, se te informará por correo electrónico del premio que has obtenido y este se ingresará de forma automática en tu cuenta virtual.

Desde la cuenta virtual de JuegosONCE podrás transferirlo a tu cuenta bancaria de forma totalmente gratuita.