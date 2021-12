La Ormaechea es la administración de Lotería de Navidad con más premios vendidos en el País Vasco, siendo la cuarta del Estado en ventas detrás de la Bruixa d’Or. Ha repartido más de 100 Gordos y es precisamente por esto por lo que, ahora, de cara a la Navidad, se forman colas kilométricas para poder comprar uno de los décimos que se venden en esta administración de lotería. Ahora bien, ¿dónde se encuentra esta administración? ¿Cuál es su horario y cómo se puede comprar? ¿Solo se pueden adquirir décimos de forma presencial?

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre La Ormaechea, la administración de Lotería de Navidad de referencia en todo el País Vasco.

Dirección de La Ormaechea en El País Vasco

La Ormaechea inauguró su administración en el centro de Bilbao, en el año 1941, y desde entonces no ha dejado de repartir premios, especialmente en la fecha de la Lotería de Navidad. Es por eso por lo que esta administración histórica es una de las más queridas del País Vasco y de toda España en general.

Han conseguido vender más de 130 grandes premios de la Lotería desde aquel año 1941 en el que Doña Concepción Ormaechea decidió fundar esta administración en el número 46 de la Alameda de San Mamés y hasta nuestros días.

La Ormaechea, situada en la Alameda Urquijo, 52 (Urkixo Zumarkalea, 52), en Bilbao, es una de las más visitadas por los turistas y por los locales.

Horario de La Ormaechea

El horario de La Ormaechea, hasta el momento, es el siguiente:

Lunes a viernes: de 09:15 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas

Sábados: de 10:00 a 13:15 horas y de 18:00 a 20:00 horas

Es cierto que puede que el horario cambie en los próximos días conforme se acerque el día 22 de diciembre. Así que si quieres saber cuál es el horario en los próximos días, no dejes de consultarlo.

Cómo comprar la Lotería de Navidad 2021

Además de poder acudir a la administración situada en la Alameda Urquijo, también podrás adquirir un décimo de la Lotería de Navidad 2021 de La Ormaechea a través de su página web.

Para comprar online un décimo de esta administración tan solo tendrás que entrar en su página web y elegir los números que quieras. Además, podrás ver los décimos que quedan disponibles y comprar el que más te guste sin necesidad de tener que colocar tú mismo la numeración.

Una vez escogido el décimo, tan solo tendrás que continuar con la compra e introducir todos tus datos junto al pago. Eso sí, ten en cuenta que el gasto de envío en este caso es elevado (13,60 euros a la Península y 15,60 euros a las islas), pero merece la pena, ¿no es cierto? Especialmente porque será siempre más barato que ir a la administración directamente.

En caso de que vivas en Bilbao, también puedes seleccionar la opción de «recoger en la administración», así no tendrás que esperar colas ni pagar recargos. En caso de recoger los décimos en la administración, ten en cuenta que tendrás una fecha límite de recogida. No te retrases si no quieres perderlo.