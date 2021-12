Cada premio de la Lotería de Navidad es la oportunidad que estábamos esperando para cambiar de vida o al menos dormir un poco más tranquilo. Con la compra un décimo de lotería, una inversión de 20 euros o menos si optamos por conseguir una participación de cualquier número que nos llame la atención, podremos optar a este sorteo. Los premios más grandes del año se entregan en este día de la lotería que puede cambiar por completo un 22 de diciembre que seguro que recordaremos. Toma nota del dinero que toca en cada premio de la Lotería de Navidad, quizás en unos días seas millonario.

Este es el dinero que toca en cada premio de la Lotería de Navidad

No solo debemos hacernos con un décimo de lo Lotería de Navidad, también debemos comprobar si nos ha tocado o no. Es el camino correcto hacia los miles de euros que nos están esperando. Podemos conseguir un premio inesperado si estamos atentos, no solo los grandes que repiten una y otra vez, también un pequeño pellizco para las compras de Navidad puede ser nuestro. Este es el dinero que toca en cada premio de Lotería de Navidad 2021.

Primer premio: 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro apostado. Tras restar los 40.000 euros exentos de tributación, Hacienda se lleva 72.000 euros y el ganador, 328.000.

Segundo premio: 125.000 euros al décimo o 6.250 por cada euro apostado. Hacienda se lleva 17.000 euros y el ganador, 108.000 euros.

Tercer premio: 50.000 euros al décimo o 2.500 por cada euro apostado. Hacienda ingresará 2.000 euros y el ganador se quedará con 48.000.

Dos cuartos premios: 20.000 euros al décimo o 1.000 por cada euro apostado.

Ocho quintos premios: 6.000 euros al décimo o 300 euros por cada euro apostado.

La pedrea: 1.794 premios de 100 euros al décimo, 5 euros por uno apostado.

El reintegro: premiado con 20 euros el gordo.

Los premios por aproximaciones: 2.000 euros al décimo para los números anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los números anterior y posterior al segundo premio; 960 euros por décimo a los números anterior y posterior al tercer premio.

Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 297 premios de 100 euros el décimo.

Centenas de los 4º premios: 198 premios de 100 euros el décimo.

Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: 297 premios de 100 euros el décimo.

Cualquiera de ellos puede ser nuestro el día 22 de diciembre y si no nos toca, podemos volver a probar suerte en la Lotería del Niño 2022 que llegará en unos días.