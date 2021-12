¡Ya solo queda un día para que se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 y no podemos estar más nerviosos! El sorteo de Navidad tendrá lugar este miércoles 22 de diciembre a partir de las 9:00 horas de la mañana y se celebrará en el Teatro Real de Madrid, donde ya está todo casi preparado para que comience el día más mágico del año. Te contamos todo lo que debes saber sobre la Lotería de Navidad 2021, en directo: a qué hora saldrá el Gordo, hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad y mucho más.

La Lotería de Navidad 2021 en directo

El sorteo se celebrará con aforo reducido

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, con aforo reducido de público y siempre que la evolución de la incidencia de la pandemia de la Covid-19 lo permita.

El Comité de Expertos Sanitarios del Teatro Real, en coordinación con Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, ha elaborado un protocolo de medidas de seguridad sanitaria y de prevención, que «vele por el bienestar de las niñas y niños de la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, de los trabajadores de Loterías, de los medios de comunicación y del público asistente».

¿Cuándo empieza el sorteo y dónde verlo en directo online?

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2021 ya está aquí. Seguro que son muchas las preguntas que tienes en tu cabeza sobre este sorteo que reparte tantísima ilusión cada 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid y aquí estamos para responder a tus dudas. El Sorteo de la Lotería de Navidad arranca a las 9:00 horas de la mañana del miércoles 22 de diciembre y lo podrás seguir en directo a través de La 1, el canal de RTVE. Pero eso no es todo porque si vas en el coche o estás trabajando y no puedes ver la televisión, te informamos de que puedes escuchar el sorteo de Lotería de Navidad a través de la radio, en RNE. Aunque sin duda, la mejor opción que te podemos ofrecer es que sigas el sorteo con nosotros, a través de la web de OKDIARIO donde te contaremos minuto a minuto los premios, el Gordo y todas las anécdotas que se produzca en el Teatro Real y donde podrás seguir en streaming online todo el sorteo.

El gasto navideño por persona aumentará un 4,1 % respecto a 2020

Los consumidores españoles gastarán estas Navidades un 4,1 % más que el año pasado, lo que anticipa una recuperación del consumo durante las fiestas navideñas gracias a la mejora de la situación pandémica, según un estudio publicado este lunes por la firma de tarjetas de crédito American Express.

Así, los españoles destinarán un presupuesto de 886 euros para sus compras navideñas que irá destinado principalmente a adquirir regalos, productos de alimentación, tecnología, viajes y ocio.

Lotería de Navidad: números premiados, en datos y gráficos

Guía para evitar los conflictos legales con la Lotería

El Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha elaborado una suerte de guía para evitar los conflictos legales más frecuentes en torno al sorteo de la Lotería de Navidad teniendo en cuenta la función preventiva de la abogacía. La Lotería de Navidad es fuente de conflictos legales en los tribunales, la mayoría en la jurisdicción penal, pero también en el ámbito de Familia, ante las jurisdicciones civil y social e incluso en la contencioso-administrativa.

Si eres de los rezagados que todavía no se ha hecho con un décimo de Lotería de Navidad 2021, tranquilo porque todavía estás a tiempo. Es verdad que no te queda mucho, pero aún tienes unas horas para hacerte con ese décimo de la Lotería de Navidad que te puede hacer rico. Las administraciones de Lotería abren hasta las 20:30 horas, por lo que podrás hacerte con un décimo físico si acudes a una y todavía le quedan números disponibles. Si no tienes tiempo para ir a comprarlo físicamente puedes optar por comprar Lotería de Navidad online: son muchas las administraciones o aplicaciones que te permiten hacerlo y tienes hasta las 22:00 horas. ¿Has oído hablar de TuLotero? Es una app para jugar a la Lotería de Navidad sin salir de casa.

Buscar número de Lotería de Navidad 2021

Seguro que tienes en mente un número de Lotería de Navidad al que quieres jugar. Tiene que ser ese, el número concreto que ha pasado por tu cabeza o que tiene un significado especial para ti. Si no lo encuentras aquí tenemos la solución a tus problemas: te contamos cómo buscar un número concreto de Lotería de Navidad 2021.

Comprar Lotería de Navidad online

Seguro que sabes que cuantos más décimos de Lotería de Navidad tengas más probabilidades tienes de que te toque el premio Gordo de la Navidad 2021. Por eso te traemos las mejores aplicaciones para comprar Lotería de Navidad online y que no te quedes sin tu décimo.

El Sorteo de Lotería de Navidad 2021 empieza este miércoles 22 de diciembre de 2021 a partir de las 9:00 horas. ¿Tienes ganas de que llegue ese momento mágico en el que los bombos empiezan a girar y los niños de San Ildefonso comienzan a cantar números y premios sin parar? ¡Pues ya no queda nada!

Seguro que en alguna ocasión has fantaseado con qué harías si te tocara el premio Gordo de la Lotería de Navidad. Un viaje al Caribe, dar la entrada para un casoplón con piscina y jardín enorme o tapar todos esos agujeros que nos traen de cabeza cada día. Pero para eso lo principal es saber cuánto dinero te toca por cada décimo que tenga el premio Gordo de Navidad y aquí estamos para acabar con tus dudas: son 400.000 euros que se quedan en 328.000 si le restas la parte que se queda Hacienda.

Doña Manolita, ¿tiene números disponibles?

Doña Manolita es una de las administraciones de Lotería más importantes de España. Semanas antes de que se celebre el Sorteo de Lotería de Navidad, las colas en la calle donde se sitúa Doña Manolita son infinitas, tanto, que este año se han acabado todos los décimos. Así que si querías comprar un número en Doña Manolita sentimos decirte que eso no va a ser posible. Lo que sí puedes hacer es probar suerte para la Lotería del Niño de 2022, que se celebra el 6 de enero.

Qué número va a tocar en la Lotería de Navidad

Por el momento ningún vidente ha anticipado cuál va a ser el número que va a tocar en la Lotería de Navidad 2021, sin embargo, siempre tenemos la esperanza de que alguien nos ilumine y nos revele qué décimo se llevará el Gordo de Navidad.

Comprar Lotería de Navidad en Manises

Manises, situado en la Comunidad Valenciana, es el pueblo español donde más veces ha caído el premio Gordo de Navidad. Ha sido en 5 ocasiones, algo histórico teniendo en cuenta que se trata de un pueblo de tan solo 30.000 habitantes. Te contamos cómo puedes comprar Lotería de Navidad en Manises, ¡corre que quizás te toca!