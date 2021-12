¡El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2021 ya está aquí! Bienvenidos a la retransmisión en directo. Aquí te contaremos todos los premios que saldrán en el sorteo, cuál es el número del Gordo de Navidad y cómo comprobar el dinero que te ha tocado en el sorteo hoy. La Lotería de Navidad se podrá seguir además en directo desde TVE, pero si quieres puedes quedarte con nosotros porque aquí te ponemos la lista oficial de premios del sorteo de Navidad 2021.

Sorteo de Lotería de Navidad 2021, en directo

¡Y sólo un minuto después… otro quinto: 26711!

Sólo un minuto después de cantar el segundo cuarto premio, los niños de San Ildefonso cantaban un tercer quinto. El 26711. Libre de impuestos está agraciado con 60.000 euros por serie, 6.000 euros por décimo y 300 euros por cada euro jugado.

¡Segundo cuarto premio: 91179!

El segundo cuarto premio: el 91179. Son 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros al décimo. Un número muy repartido: Jaén, Alicante, Logroño, Murcia, Logroño, Toledo…

Repaso de los premiados

A dos horas del comienzo del Sorteo de Navidad, hacemos un repaso de los principales premios que han salido hasta el momento. Sólo hay cuatro a destacar: dos quintos premios, un cuarto y un segundo.

Segundo premio: 72.119

Cuarto premio: 42.833

Quintos premios: 92.052 y 70.316

¡Un cuarto premio: 42.833!

Y llegó el primer cuarto premio: el 42833. Son 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros al décimo. La mayoría se ha vendido en Segovia.

El segundo, íntegro a Basauri

El segundo premio se ha vendido al completo en el País Vasco. En concreto en Basauri, Vizcaya.

¡EL SEGUNDO PREMIO: 72.119!

A las 10.48 de la mañana los niños de San Ildefonso han cantado el segundo premio del Sorteo de Navidad, el 72.119, dotado con 1,25 millones de euros a la serie, 125.000 euros por décimo y 6.250 euros por euro jugado.

Los cuartos y quintos premios, libres de impuestos

Los cuartos y quintos premios del Sorteo de Navidad están exentos del pago de impuestos. Dotado con 200.000 euros por serie, 20.000 por décimo y 1.000 euros por euro jugado, los dos cuartos premios que se reparten este 22 de diciembre están libres de Hacienda. Lo mismo ocurre con los 8 quintos premiso, dotados de 60.000 euros por serie, 6.000 euros al décimo y 300 euros por cada euro jugado.

Doña Manolita reparte los 2 quintos premios

La mítica administración de Doña Manolita de Madrid ha repartido dos series de los dos número premiados hasta ahora en el Sorteo de Navidad, el 92.052 y el 70.316, dotados de 60.000 euros, 6.000 euros al décimo y 300 euros por cada euro jugado.

La alegría de loteros que reparten premios

Nada que pueda alegrar más a un lotero que vender en su administración alguno de los número agraciados en el Sorteo de Navidad. Es el caso del lotero de Daimiel (Ciudad Real) José Vicente García que ha vendido el primer quinto premio de la jornada, el 92.052. «No esperaba que fuera a salir tan pronto», ha reconocido después de que los niños de San Ildefonso hayan leído ese número a las 9.23 de la mañana. No es la primera vez que este lotero reparte suerte, ya vendió en 2004 un segundo premio y en 2014 otro quinto premio.

¿Por qué podría no poder cobrar mi décimo premiado?

Una huelga de loteros convocada en varias comunidades autónomas, entre ellas Valencia, por unas comisiones que llevan sin variar desde hace 17 años podría ocasionar problemas a aquellas personas con un décimo premiado con menos de 2.000 euros. Hasta esa cantidad, los agraciados pueden recoger sus premios en las propias administraciones de lotería pero, debido a esa huelga, quizás tengan que esperar a después de Navidad para poder obtenerlo.

León, Madrid, Murcia y Valencia

Aunque en menor medida que en Barcelona, el segundo quinto premio de este Sorteo de Navidad, el 70.316, también se ha repartido por León, donde en Villamanán se han vendido 30 series, así como en Madrid, en San Pedro del Pinatar, en Murcia, y en Valencia, concretamente en las localidades de Guadassuar y de nuevo Manises.

Primera hora del sorteo: dos quintos premios

La primera hora del Sorteo de Navidad ha concluído con dos quintos premios, el 92.052 y el 70.316. El último número lo han cantado Samuel Dávalos Durán y Judith García Benítez. Los niños de San Ildefonso continúan extrayendo bolas a la espera del esperado Gordo de Navidad, premiado con 4 millones de euros.

El 70.316 cae en Barcelona y otras 4 provincias

El segundo quinto premio de este Sorteo de Navidad, el 70.316, ha caido en Barcelona y también se ha repartido por León, Madrid, Murcia y Valencia. En concreto, en la ciudad condal se han vendido 216 series, mientras que otras tres han ido a parar a Lliçà D’amunt.

2 quintos premios: 92.052 y 70.316

Cuando aún no se ha cumplido la primera hora del Sorteo de Navidad, las dos primeras tablas han dejado dos quintos premios, el 92.052 y el 70.316, por lo que aún quedan por repartir seis quintos premios, dos cuartos premios, el tercer premio, el segundo y esperadísimo Gordo, premiado con 4 millones de euros, 400.000 euros al décimo.

¡SEGUNDO QUINTO PREMIO: 70.316!

Los niños de San Ildefonso han cantado el segundo quinto premio del Sorteo de Navidad 2021 a las 10.03 de la mañana. El 70.316 ha sido el número agraciado con 60.000 euros por serie, 6.000 euros por décimo y 300 euros por cada euro jugado.

El gesto de un operario de Loterías y Apuestas del Estado no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Mientras el hombre metía las bolas en el bombo, una de ellas aparecía suelta en el tapiz del Teatro Real de Madrid. Rápidamente la sospecha del tongo ha comenzado a aumentar en las redes.

Mitad de aforo en el Teatro Real

Este año, por la pandemia del covid, el Teatro Real de Madrid, donde se está celebrando el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, cuenta con la mitad de aforo que en anteriores edidiones. Sin embargo, la primera fila del Teatro se ha quedado sin ocupar para respetar la distancia de seguridad y las dos siguientes están ocupadas por fotógrafos.

172 millones de décimos

Un total de 172 millones de décimos del Sorteo de Navidad se han puesto a la venta este 2021 entre los que se reparten 2.408 millones de euros en premios. El más generoso, el primer premio, conocido como ‘El Gordo’, premiado con 4 millones de euros, 400.000 euros cada décimo y 20.000 euros por euro jugado.

8 quintos premios

El primer quinto premio de la mañana, el 92.052, ha sido muy madrugador. Los niños de San Ildefonso lo han cantado a las 9.23 pero aún quedan otros siete quintos premios por salir en este Sorteo de Navidad de 2021 que están premiados con 60.000 euros por serie, 6.000 por décimo y 300 euros por euro jugado.

Los niños que han cantado el primer premio del día

Los afortunados niños de San Ildefonso que han cantado el primer premio del Sorteo de Navidad de este 2021, un quinto premio -92.052- han sido Yanisse Alexandra Soto Rivera y Luis Alcides Paniagua.

Primer relevo de los niños de San Ildefonso

Concluída la primera tabla del Sorteo de Navidad, los niños de San Ildefonso han hecho el primer relevo de la mañana. La primera tabla ha dejado un primer quinto premio muy madrugador, el 92.052, que ha salido a las 9.23 de la mañana.

El primer quinto premio, muy repartido

El primer quinto premio de este Sorteo de Navidad, el 92.052, ha caído muy repartido por toda España. Algunas de las administraciones agraciadas están en Barakaldo, Daimiel, Benidorm, Madrid, Algeciras, Comprodon, Jaén, San Pedro del Pinatar, Manises, Granadilla de Abona, Cádiz, Granada, O Porrioño y Canet de Bernguer.

La otra cara de la Lotería de Navidad

La ilusión por la Lotería choca con la manifestación de los loteros que protestan frente al Teatro Real. Los ‘Loteros en lucha’ exigen unas comisiones justas, congeladas desde hace 17 años. Están convocados más de 1.000 loteros en toda España para la manifestación física y también están convocados todos a la huelga. Quieren que en un día tan especial se note su labor y conseguir sus objetivos.

¡LLEGA UN QUINTO PREMIO! El 92052

Un quinto premio muy madrugador. Poco más de 10 minutos del arranque del Sorteo de Navidad llegó el 92052 con 60.000 euros en cada serie, es decir, 6.000 euros al décimo. Como es habitual por las ventas que tiene, una parte se ha vendido en Doña Monolita, la mítica administración de lotería de Madrid.

Las ventas recuperan niveles de la prepandemia

El Sorteo Extraordinario de Navidad de Loterías 2021 ha facturado un total de 3.028 millones de euros, lo que representa un 17,2% más que en el año 2020 y recuperar los niveles anteriores a la pandemia sanitaria, según datos de Loterías y Apuestas del Estado. El gasto medio por habitante ha sido de 63,83 euros y Burgos fue la provincia en la que se disparó más este gasto hasta alcanzar los 125,19 euros, seguido de Huesca con 111 euros y Lérida con 103.

¡Y llegó la ilusión!

Los niños de San Idelfonso han sido acogidos en el Teatro Real entre los aplausos de los asistentes. Un ansiado gesto que el año pasado no se pudo ver por culpa del coronavirus. Ya cantan los primeros números, la llamada pedrea, que otorga 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo. ¡Arranca oficialmente la Navidad! ¡Mucha suerte!

¡Arranca el Sorteo de Navidad!

Con poco más de 10 minutos de retraso… ¡Arranca el ansiado Sorteo de Navidad! Las 100.000 bolas ya están dentro del bombo listas para repartir ilusión. Un dato, la fecha de la erupción del volcán de la Palma ha sido el número más demandado: 19921. ¡Síguelo aquí minuto a minuto o en este enlace en directo en streaming!

El deseo del presidente de Loterías

El presidente de Lotería y Apuestas del Estado , Jesús Huerta, ha expresado su deseo de que los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad «estén muy repartidos» y toquen «a los más necesitados». «Siempre quiero que le toque al mayor número de personas, que esté muy repartido; que se reparta por las provincias por todo el territorio y que toque a las personas más necesitadas de la sociedad, porque es lo que nos deja con una mayor satisfacción», ha expresado Huerta en una entrevista en TVE.

El público, listo

A las 07:30 horas se ha abierto la puerta del Teatro Real con los vítores de los asistentes. Aragón, Málaga, Badajoz, Valencia e incluso México, son algunos de los lugares desde donde han viajado los asistentes. Algunos de ellos se han ido añadiendo a la cola tras la apertura de puertas. En su mayoría han mostrado su deseo de que la asistencia en directo les traiga suerte. «A ver si nos toca algo, un pellizco», ha sido el comentario más escuchado en la cola durante la espera.

Sigue el Sorteo en directo

Desde OKDIARIO te damos la señal en directo del Sorteo de Navidad. ¡Faltan segundos para que arranque!

«El obispo oficial del Sorteo»

Juan López o «el obispo oficial del Sorteo», como se ha presentado, ya que va disfrazado como tal, ha sido el segundo en entrar al Teatro Real. Juan llegó «el sábado a las 4 y media de la mañana» para «hacerle el relevo» a Chuchi y también ha pasado «mucho frío» hasta que han podido entrar este miércoles en el Teatro Real.

En su caso, esta situación también la afronta «con ilusión». Según ha explicado, este año la tiene «más que nunca» porque «después de 600 días sin poder entrar» es «como si fuera la primera vez. También le anima a venir a Madrid la «ilusión de que toque». En este sentido, ha apuntado que juega «72 décimos a todo o nada».

Chuchi, primero en entrar al Teatro Real

Chuchi, de Cantabria, ha sido el primero en entrar al Sorteo de la Lotería 2021 que, como cada año, se celebra en el Teatro Real. Vestido de «viuda de la Lotería», Chuchi ha pasado cinco noches en la calle «con mucho frío» pero con «muchísima ilusión» por poder volver a ver el Sorteo en directo después de que en 2020 no se permitiera la asistencia de público por la pandemia.

«Llegué el viernes y he pasado mucho frío porque son muchos días», ha reconocido a Europa Press, antes de señalar que «está acostumbrado» porque ya son «14 años» los que lleva viniendo a Madrid el día 22 de diciembre. «Soy el segundo más veterano», ha explicado.

Arrancan los preliminares

Todo listo en el Teatro Real. Comienzan los preliminares con el goteo de las bolas en los bombos. El público ya está sentado en sus asientos. ¡Quedan 10 minutos!

El 5: el reintegro más repetido

El número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como ‘El Gordo’, más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, al haber resultado premiado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.

Los loteros protestan frente al Teatro Real

A poco menos de media hora para que comience el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, un grupo de loteros se manifiesta a las puertas del Teatro Real. Protestan por sus condiciones laborales, porque cada vez les es más difícil llegar a fin de mes porque sus comisiones están congeladas pese al aumento de los precios.

Las medidas sanitarias del sorteo

Cada asistente al Sorteo Extraordinario de Navidad ha debido identificarse con su DNI y facilitar un número de teléfono y/o correo electrónico como medida de protección anti-covid, para garantizar la trazabilidad de los contactos durante el Sorteo. Durante el mismo, deben permanecer en la butaca asignada.

La primera fila se mantendrá sin ocupar, para garantizar la distancia de seguridad con el escenario; y las dos siguientes estarán reservadas a los fotógrafos, con la suficiente distancia entre ellos, para que puedan realizar su labor. A partir de las siguientes filas, se dejará un espacio libre entre un asistente y otro, para mantener la distancia interpersonal de seguridad.

Vuelve el público al Teatro Real

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 se celebrará este miércoles 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, con aforo reducido de público en el patio de butacas, tras las restricciones del año pasado por la pandemia de la Covid-19. En 2020 no pudo acudir nadie presencialmente pero este año se repiten las míticas imágenes y memes de los más madrugadores o los que aguardan durante días para ver el sorteo.

¿Saldrá hoy Melilla de la maldición?

La ciudad autónoma de Melilla es la única región de España donde nunca ha caído el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, después de que las provincias de Ávila, Tarragona y Zamora abandonaran en 2018 la lista de no agraciadas con este gran premio, dotado con 400.000 euros al décimo. En el lado opuesto, Madrid, que es el lugar más afortunado en este sorteo, con 81 veces agraciada con el primer premio.

Un gasto de 66 euros por persona

Cada español gastará este año una media de 66,60 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre, frente a los 65,66 euros de 2020, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Cobrar un premio a través de Bizum

Como novedad, este año los premios de hasta 2.000 euros se podrán cobrar a través de Bizum y, como es habitual, en uno de los 11.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. Si el premio acumula un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrará en las entidades financieras autorizadas.

Sigue el Sorteo en directo en OKDIARIO

OKDIARIO te ofrece en directo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra hoy. A partir de las 09:00 podrás ver el sorteo en directo desde OKDIARIO y seguir aquí minuto a minuto todo lo que pase.

Un hora para el sorteo de Navidad

Sólo queda una hora para que arranque el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Todo está listo. A las 09:00 dará comienzo el reparto de premios. Prepara tus décimos y deja que la ilusión de uno de los sorteos más esperados del año te atrape. ¡Mucha suerte!

Los número que más se compran

Si eres supersticioso te gustará saber cuáles son los números de lotería que más se han comprado y buscado este año. Normalmente, el número más vendido coincide con el evento más importante del año, como por ejemplo el primer día de confinamiento. Entonces, ¿cuáles son los décimos más vendidos este año? Aunque aún no lo sabemos a ciencia cierta, sí que sabemos cuáles están siendo los números más buscados para el sorteo de la Lotería de Navidad. ¿Quieres saber cuál? Pues te lo contamos aquí.

Comprobar la lotería de Navidad

La Lotería de Navidad 2021 ya está aquí para repartir suerte e ilusión entre todas las personas que tengan un décimo. Durante la mañana del 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso cantarán los números y premios en el Teatro Real de Madrid y ese será el momento de comprobar los décimos para descubrir si alguno tiene premio. Desde este enlace podrás comprobar en directo si has sido agraciado con algún premio.

RTVE distribuye gratuitamente la señal en directo

Distintas televisiones y radios nacionales y autonómicas emitirán una programación especial este miércoles 22 de diciembre para ofrecer a los espectadores el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021. RTVE produce y distribuye gratuitamente la señal para todos los medios y ofrece la retransmisión en directo del sorteo, con Sandra Daviú y Blanca Benlloch por quinto año consecutivo, a partir de las 8.00, en La 1, TVE Internacional, RNE y RTVE Digital. Una vez concluya el sorteo, será el turno del especial de ‘La Hora de La 1’ hasta las 15.00 horas, para conocer a los afortunados con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, según ha detallado la Corporación pública.

Sin repercusión en el IRPF

Para los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes solo añaden en su declaración los rendimientos que les genere el dinero conseguido, como los intereses bancarios. De hecho, no les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo.

Las retenciones a los premios

El primer premio asciende a 400.000 euros por cada décimo, de los cuales 72.000 euros son de retenciones en el gravamen de loterías. Teniendo en cuenta que hay 172 series, la recaudación tributaria ascendería hasta los 123,8 millones de euros.

Por su parte, en el segundo y el tercer premio (premiados con 125.000 y 50.000 euros, respectivamente) las retenciones ascienden hasta 17.000 y 2.000 euros por décimo ganador, respectivamente.

De esta manera, el «aguinaldo» para las arcas públicas se mantiene desde que el mínimo exento de tributación se incrementó el 1 de enero del pasado año 2020 hasta los 40.000 euros desde los 20.000 euros exentos en 2019.

Hacienda ‘gana’ 157 millones con el sorteo

Hacienda podrá ‘ganar’ este año 156,5 millones de euros con el sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este miércoles si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En el caso de que se vendieran todos los décimos premiados, la Administración pública recaudaría 123,8 millones del ‘Gordo’, otros 29,2 millones del segundo premio y 3,4 millones del tercer premio.

2.408 millones en premios

Este año la emisión del Sorteo de Navidad alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios. Es decir, que este 22 de diciembre el Sorteo de Navidad repartirá 2.408 millones de euros en premios.

Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad, destaca el premio más esperado la mañana del 22 de diciembre, el ‘Gordo’ de Navidad, que repartirá 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo.

Una posibilidad entre 100.000

En el Teatro Real también se encuentran ya las 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas de premio, destacando entre todas, la del popular ‘Gordo’, con 4 millones de euros por serie. Esto quiere decir que tenemos una posibilidad entre 100.000 de que nos toque el gran premio. Todas las bolas están fabricadas en madera de boj, con los números grabados en láser y con el mismo peso (3 gramos) y el mismo tamaño (18 mm). Este año, tras las labores de comprobación de todos los materiales, se han sustituido 193 bolas.

Todo listo en el Teatro Real

Los bombos y el resto de los elementos que intervienen en el Sorteo Extraordinario de Navidad este miércoles (las bolas, la tolva o los paraguas) aguardan en el interior del Teatro Real de Madrid. Todos los materiales accedieron al recinto la semana pasada, siguiendo un estricto protocolo de seguridad sanitaria, que ha incluido la desinfección anti-covid de los elementos que intervienen en el Sorteo y de los camiones que transportaron todos los materiales.

Como cada año, el bombo grande se ha ubicado en el escenario para acoger las 100.000 bolas de los números que participan en el Sorteo. Fue fabricado hace 15 años, está realizado en una aleación de latón y bronce, y tiene una altura de 2,64 metros, una anchura de 2,11 metros y un peso aproximado de 850 kilogramos. El diámetro de la esfera es de 1,58 metros.

Cuándo es y a qué hora empieza el Sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2021 empieza a las 9:00 horas del 22 de diciembre, que este año cae en miércoles. Si bien, a partir de las 8:30 horas todo arrancará con la constitución de la mesa que preside el sorteo en el Teatro Real de Madrid.

Cuánto es el Gordo de Navidad

Una de las preguntas más frecuentes durante el sorteo de Navidad es ‘a qué hora sale el Gordo’ y ‘cuánto toca con el Gordo de la Lotería’. Pues no te preocupes porque aquí resolvemos tus dudas. Con el Gordo de Navidad te podrías llevar 400.000 euros, una cantidad que se quedaría en 328.000 euros si le restas la parte que se lleva Hacienda. En cuanto a la hora a la que sale el Gordo de la Lotería de Navidad es algo muy ambiguo porque ha habido sorteos en los que el primer premio ha sido muy madrugador mientras que otros años ha salido muy tarde. Si bien, lo habitual es que el premio Gordo salga entre las 10 y las 11:30 horas.

A qué hora empieza la Lotería de Navidad

El Sorteo de Lotería de Navidad 2021 es este miércoles 22 de diciembre y empieza a partir de las 9:00 horas. Si bien, a partir de las 8:30 horas arrancarán todos los preparativos para que todo esté listo en el Teatro Real de Madrid.

Dónde escuchar el sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2021 se retransmite a través de RTVE. Pero si no tienes una televisión a mano, tenemos varias alternativas por aquí: la primera es que no nos abandones y sigas leyendo OKDIARIO, porque aquí te contaremos todo lo que ocurra en el Teatro Real, los premios de la Lotería de Navidad y el número del Gordo. Pero también tienes otras opciones: las cadenas de radio retransmitirán el sorteo en directo y podrás consultar los resultados de la Lotería de Navidad a través del echo dot de Amazon.

Dónde ver el sorteo de Navidad en directo

La Lotería de Navidad se podrá ver en directo por televisión a través de TVE y de todas sus plataformas online. Pero además podrás seguir en directo online el sorteo de Navidad a través de OKDIARIO.

Seguro que estás deseando comprobar tus décimos del Sorteo de Lotería de Navidad 2021 y nosotros te damos la solución. Con nuestro comprobador de Lotería de Navidad tan solo tendrás que introducir tus números y podrás saber si tienes premio.

Cuántos quintos premios hay en la Lotería de Navidad

Como cada año, el Sorteo de Lotería de Navidad reparte ocho quintos premios agraciados con 60.000 euros por cada serie. Esto quiere decir que por cada décimo jugado podrías ganar 6.000 euros si tuvieras entre tus manos uno de los ocho quintos premios.

Pedrea Lotería de Navidad 2021

¿Sabías que además de el Gordo de Navidad podrías llevarte un pellizquito gracias a la Pedrea? ¡Te contamos en qué consiste! La pedrea es «el conjunto de los números que resultan premiados con valor mínimo en la Lotería Nacional». Es uno de los premios más populares y supone ganar cinco euros por cada euro apostado.