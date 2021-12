El sorteo extraordinario de lotería de Navidad 2021 es uno de los más importantes del país y tiene lugar cada 22 de diciembre. Seguro que te has preguntado quiénes cantan este premio, pues cada año lo hacen niños vestidos de uniforme. Son los niños de San Ildefonso y son famosos precisamente por esto.

Descubrimos quiénes son y por qué ellos y no otros son los que dan la suerte a los ganadores cada vez que cantan su número.

Descubre quiénes cantarán los números del Gordo de Navidad 2021

Al parecer, detrás de los niños hay una gran historia, puesto que llevan 200 años cantando los números de la Lotería de Navidad, ahí es nada. Proceden del Colegio de San Ildefonso, una institución dedicada a la infancia más antigua de Madrid que posee más de 400 años de existencia.

Este colegio se creó en 1543, cuando Carlos V concedió una Real Cédula que dotaba al Colegio de los bienes precisos para atender a sus fines. En el año 1988 se produjo la renovación del edificio actual, y se quiso dar a este colegio más medios para renovar los fines para los que fue creada en el siglo XV. El objetivo es corregir las desigualdades sociales, subvenir a la educación y la formación de los más jóvenes.

Los niños de este colegio empezaron a cantar el sorteo de la lotería el 9 de marzo de 1771. Para seleccionar a los que van a cantar se hace en base a los que tengan un buen timbre de voz y pronunciación clara. Algo que no se consigue tan fácilmente, ya que les enseña a ello, especialmente a la fácil y rápida lectura de los números y a poder coger las bolas correctamente, si bien alguna vez se ha caído alguna sin mayor reparo, porque entonces hay que volver a coger las bolas del bombo.

Desde 1999 no todos los niños que coreaban los números de este sorteo eran huérfanos. La edad de estos es de entre 9 y 14 años.

Ahora sabes que se trata de una institución importante y por su significado representan a muchos otros niños, por lo que es importante para cantar este sorteo que tantos esperan.

