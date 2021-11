Cuenca puede ser este año la afortunada que reciba un buen pellizco de la Lotería de Navidad 2021. Nunca se sabe dónde caerán varios millones de euros que se sortearán el 22 de diciembre. Muchos son los afortunados que esperan tener en su poder el billete ganador. Si aún no has comprado o no has tenido esa corazonada definitiva, un viaje por una provincia tan bonita como Cuenca puede darte todo lo que necesites. Busca las principales administraciones, ve en busca del número ganador, quizás estés mucho más cerca de lo que esperabas de poder cambiar tu vida.

Estas son las principales administraciones de Lotería de Navidad 2021 de Cuenca

Hoy en día se puede comprar Lotería de Navidad 2021 en cualquier pueblo o ciudad de nuestro país. Hay bares o asociaciones que venden números o participaciones, no obstante, con la excusa de la Lotería podemos descubrir un poco más nuestro país. Cuenca tiene mucho que ofrecernos, incluidas estas administraciones de Lotería.

«El Cuco Encantado» puede presumir de ser la administración de Lotería más famosa de la provincia de Cuenca. El establecimiento está situado en la plaza de la Hispanidad, número 11, de la capital. También vende sus décimos a través de Internet, y el proceso es muy sencillo y rápido. Una vez en el sitio web oficial de la administración, lo primero es seleccionar el sorteo: Lotería de Navidad. Después elegir el número y aportar el pago y datos personales, no puede ser más sencillo hacerse con el décimo de nuestros sueños.

Además de «El Cuco Encantado», hay otras administraciones en la ciudad de Cuenca. Una de ellas es la Administración número 1 , situada en la Avenida Castilla la Mancha, número 4.

También «Loterías Cañas» , en la Calle Cardenal gil de Albornoz, número 4. En el año 2018 repartió el premio posterior al Gordo de Navidad, con el número 03348. También en 1993 repartió el quinto premio de la Lotería de Navidad, con el número 07830.

En la Calle Puerta de Valencia, número 15, se encuentra la Administración número 10, «El Angelito de la Buena Suerte» .

. En el municipio de Villarejo de Fuentes la administración de Lotería para comprar décimos de Navidad se encuentra en la Plaza Mayor, número 0. En la localidad de Villares del Saz, se pueden adquirir décimos en la administración de la Avenida del Generalísimo, número 40.

Tres veces ha tocado el gordo de la lotería de Navidad en Cuenca, quizás este 2021 asistamos a esa cuarta vez. El 4 es un número que atrae la buena suerte, quizás nos favorezca con una terminación o algo más en Cuenca.