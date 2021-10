Si todavía no has comprado tu décimo de la Lotería de Navidad 2021 todavía estás a tiempo ya que el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad no se celebra hasta el 22 de diciembre. En el caso de que el número que deseas compra esté en Castellón o vivas en esta localidad y deseas saber dónde comprar tu décimo de Lotería Navidad 2021 en Castellón, te ofrecemos toda la información a continuación.

Dónde comprar Lotería de Navidad 2021 en Castellón

Castellón cuenta con un total de 46 administraciones de lotería pero también cuenta con 135 municipios, por lo que puede que no sepamos exactamente en cuál de ellos se encuentra el punto de venta del décimo de lotería que queremos comprar ya sea uno en concreto o uno que nos den aleatoriamente.

Por ello vamos a enumeraros dónde se comprar lotería en Castellón para que sepáis a donde tenéis que ir o llamar en el caso de que no viváis en esta localidad y queráis que os envíen el décimo o también, si existe la posibilidad, comprarlo por internet.

El Lotero de las Gafas

El lotero de las Gafas es el curioso nombre que tiene la primera de las administraciones de lotería que se abrieron en Castellón. Una administración que cada Navidad atrae a muchos compradores por ser la administración número 1 pero porque además vendieron el segundo premio de la Lotería de Navidad de 2003 así como en 2007.

Está en la C/ Ruiz Zorrilla 5 de Castellón / Teléfono: 964216701.

La 11. Administración número 11 de Castellón

En 1981 fue cuando abrió esta administración de lotería, la número 11 de Castellón y de ahí su nombre. A lo largo de sus treinta años de historia han repartido varios premios no solo de Navidad, sino también de la Lotería Nacional, la Primitiva o la Bono Loto.

Está en la C/Calle Mayor, 81, bajo. Castellón de la Plana / Teléfono: 964223895.



Lotería Burriana

Lotería Burriana es la segunda de las administraciones que se abrieron en Burriana, población de Castellón. Tienen una página web por lo que si el número que queremos se vende en esta administración, se puede comprar de manera online.

Está en C/ Jardí Nº 1 (Burriana)/ Teléfono: 682618143.

A las mencionadas, podemos además enumerar otras administraciones de lotería en Castellón a continuación: