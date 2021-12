El 91.179 el segundo cuarto premio del sorteo de la Lotería de Navidad 2021. El primero ha sido el número 42.833. Bajamos del pódium y nos sitiamos en ese pellizco de euros que nos permite darnos un buen capricho. El cuarto premio es para crear un pequeño proyecto, pagar una deuda o hacer realidad un sueño. Un viaje con toda la familia, un coche nuevo o una remodelación de la cocina, la cantidad de dinero que han ganado permite cumplir con un deseo que quizás lleva mucho tiempo escrito.

Este es el cuarto premio del sorteo de la Lotería de Navidad 2021

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 se paraliza por completo cada vez que sale un premio. El cuarto es igual de esperado que los demás, aunque su dotación es menor. La gran ventaja es que no se pagará nada de nada a Hacienda ya que no llega a los 40.000 euros, a no ser que se tenga más de un número.

La cantidad total que se reparte en el cuarto premio es de 200.000 euros en cada serie. Lo que significa que los afortunados que tengan un número en su poder, habrán ganado de forma inmediata 20.000 euros. El máster que nos cambiará la vida, el proyecto laboral que nos hará ganar mucho dinero, el coche de nuestros sueños o el crucero con toda la familia que deseamos desde hace mucho tiempo, lo conseguiremos de forma automática.

El sorteo de la Lotería de Navidad 2021 permite empezar a soñar en este preciso instante en todo lo que podemos conseguir con un solo décimo. Desde el premio más alto hasta el más bajo provocan cambios más o menos grandes, pero, en definitiva, mueven el flujo de dinero de nuestra cuenta corriente. Un aumento considerable si tenemos en cuenta que 20.000 euros los ganaremos trabajando durante un año o quizás un poco más.

Nada más comprobar que tenemos el décimo en mano, el siguiente paso es cobrarlo. Acudir a una entidad bancaria con las que loterías y apuestas del estado tengan un convenio supondrá un pequeño alivio. El dinero ya estará en la cuenta y eso evitará cualquier posible despiste. El décimo se ingresa al portador con el DNI correspondiente, el afortunado podrá tenerlo en mano unas horas después del sorteo. A partir de las 18:00 horas se podrá cobrar y conseguir así un regalo de Navidad anticipado.