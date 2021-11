A todos nos puede tocar el Gordo alguna vez o dos, lo que pasa es que no sucede. Y a las celebridades también. Descubre cómo cambió la vida de estos famosos tras ganar la Lotería de Navidad, pues han sido numerosos y los premios diversos. En todo caso, si no juegas, seguro que no te toca.

Por si nos lo sabías, de damos las señas de aquellos famosos a los que les tocó el Gordo o parte de él.

Famosos a los que les tocó la Lotería de Navidad

Mercedes Milà

A la periodista también le ha tocado este premio, según citan diversos medios. Fue en el año 2006, y por aquel entonces presentaba Gran Hermano en Telecinco. Y lo ganó con el número con el que jugaba la productora del mítico programa.

Carmen Lomana

Aunque no le hace falta, porque parece estar tener “cash” de sobras, como ella lo nombra, a esta celebritie le tocó una vez la Lotería pero el décimo había caducado. Así que esperamos que esto no te pase a ti y que lo guardes a buen recaudo y que compruebes, el día 22 de diciembre, si tienes el premio o no.

Reina Letizia

Le tocó antes de ser Reina, y curiosamente jugó con el número de la fecha de su boda, algo que muchas personas hacen por aquello de aclamar a la suerte. No lo compró ella, fue un décimo que le regaló un amigo suyo. Donó este premio a una ONG.

Isabel Gemio

La también periodista ha comentado alguna vez que ha recibido algún premio de esta lotería tan famosa, pero no ha dicho cuanto.

Nacho Guerreros, Coque de La que se avecina

Lo ganó en 2002 y entonces no era todavía actor, sino camarero. Pero gracias a ese premio, con el número 8.103 su vida cambió pues ganó el primer premio. Abrió entonces una tienda de decoración y compró los derechos de la obra de teatro “Bent”, de Martin Sherman.

Fortu

El cantante de Obús también fue agraciado por este importante premio. Fue el año 2015, y se llevó dos décimos del quinto premio de Navidad. Ganó unos 12.000 euros, una cifra nada desdeñable que todos queremos, pero la suerte llama a la puerta de quien menos se espera.

Probaremos suerte nuevamente este año, por lo que ya podemos comprar los décimos de Lotería de Navidad antes de que sea demasiado tarde. Y a esperar a que toque ni que sea un pellizquito.