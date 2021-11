El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 está cada vez más cerca. Desde hace meses se pueden adquirir los décimos para probar suerte en uno de los sorteos más esperados de todo el año y Loterías y Apuestas del Estado ya calienta motores con el más que esperado anuncio de la Lotería de Navidad 2021.

En los últimos años hemos visto todo tipo de anuncios, cada cual más emotivo y siempre con un mensaje muy claro y contundente sobre la importancia de compartir en una época tan bonita como es la Navidad. Aunque sin duda, uno de los anuncios más comentado y que se volvió viral en pocos minutos fue el protagonizado por Montserrat Caballé, Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante y Niña Pastori. Los intérpretes juntaros sus voces para hacer una particular versión de ‘Always on my mind’ de Elvis Presley.

El pasado año, en 2020, el anuncio estuvo marcado por la pandemia del coronavirus y el mensaje central del spot de Lotería de Navidad fue la importancia de compartir como nunca en tiempos difíciles.

La Lotería de Navidad repartirá un total de 2.408 millones de euros en premios

Este año el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.408 millones de euros. Entre ellos, el primer premio conocido como el ‘premio Gordo’ repartirá un total de 400.000 euros al décimo ganador mientras que el segundo y tercer premio estarán dotados con 125.000 y 50.000 euros al décimo respectivamente.