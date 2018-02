Poca sorpresa en el resultado de la última gala de OT 2017. Amaia Romero, la concursante favorita de la edición, se ha impuesto como ganadora frente a los cinco finalistas del talent show, en el que Aitana quedaba segunda, Miriam tercera, Alfred cuarto y Ana Guerra quinta finalista. La pamplonica ha tenido el respaldo de la audiencia para alzarse con el premio final, un cheque valorado en 100.000 euros con el que podrá arrancar su carrera musical. Con fallos técnicos incluidos, Roberto Leal dijo el nombre de la ganadora, una noticia que la de Pamplona recibió con gesto de incredulidad y el abrazo de sus compañeros.

Lo cierto es que pese a que en la gala 0 el jurado la puso en interrogante para entrar en la academia, una vez dentro Amaia demostró sus facultades. Gala tras gala la joven mostró a la audiencia y a los profesores su talento innato para la música, algo que acompañado de una gran versatilidad y una personalidad peculiar, la han convertido en toda una ídola de masas fuera de la academia. Canciones como ‘City of stars’, que cantó junto a Alfred, o ‘Shake it out’, superan los cinco millones de reproducciones en YouTube, y ‘Tu canción’, que también canta con el catalán, fue elegida la semana pasada para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018. No cabe duda de que esta joven se ha ganado el corazón de la audiencia, un cariño que la postula ahora como uno de los talentos musicales más prometedores de nuestro panorama nacional.

Alfred, el chico que ha marcado el concurso de Amaia

Además de las evidentes facultades de Amaia con la música, la ganadora de ‘Operación Triunfo’ 2017 ha vivido dentro de la academia una bonita historia de amor que ha seguido de cerca toda España. Alfred se ha convertido en el principal apoyo de la joven en el concurso, una complicidad que se ha convertido poco a poco en un noviazgo juvenil del que mucha gente de fuera se ha sentido partícipe. De hecho, el tema que llevarán el próximo 13 de mayo a Lisboa, titulado ‘Tu canción’, ha sido compuesta por el autor Raúl Gomez en base a la relación que se ha fraguado dentro de la academia de OT.

[Respondemos a lo más buscado en Google por los fans de: AMAIA]

“Para mi Alfred ha sido un gran apoyo durante el concurso. Había momentos de bajón, sobretodo en la habitación, que pensaba madre mía es que no llega a estar aquí Alfred…”, decía Amaia en un vídeo que precedía a su nombramiento como ganadora del talent, donde además confesaba que encontrarse con el catalán en el concurso había sido una de las cosas más bonitas que había vivido dentro de la academia. La pamplonica, que ha preferido evitar mencionar la palabra ‘enamorada’, ha dejado claro el gran vínculo que la une con su chico. Un cariño muy especial que ha sido un importante ingrediente en el sueño que ha supuesto para Amaia el regreso de ‘Operación Triunfo’ a la pequeña pantalla.