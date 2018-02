Mila Ximénez se abre en canal con Risto: “Para sobrevivir he tenido que mentir en televisión”

Con muchas ganas de hablar. Así se ha sentado Mila Ximénez en el ‘Chester’ de Risto Mejide. La periodista ha querido repasar algunos de sus momentos mediáticos más más controvertidos, una trayectoria profesional que ha dado para mucho. “Yo cuando he tenido que sobrevivir he hecho de todo, tuve una época en la que tenía que mentir en televisión”, cuenta Mila desde la sinceridad.

Para la colaboradora de ‘Sálvame’ existe una etapa personal de la que no se siente especialmente orgullosa, una época marcada por un programa de televisión, ‘Crónicas Marcianas’: “Si pudiera borrar de mi vida y de mi currículum los años en ‘Crónicas’ daría cualquier cantidad de dinero por hacerlo, para mi fue una colaboración muy humillante. Éramos como cerdos metidos en un corral, todo era insultar y ver quién era más cruel”. Pese al mal recuerdo que tiene del programa de Javier Sardá, la periodista reconoce que ese trabajo la hizo salir de un momento muy complicado: “Para mi ‘Crónicas’ fue la única salida del pozo donde estaba metida, yo pensé que nunca iba a levantar cabeza. Mi sueldo era medio millón de pesetas”.

Mila Ximénez, Encarna Sánchez e Isabel Pantoja, la eterna guerra

La trayectoria profesional de Mila en los programas de televisión ha estado muy marcada por un personaje, Isabel Pantoja. La tonadillera llegó a denunciar a la comentarista por las palabras que esta dirigía hacia ella desde la pequeña pantalla, un tema del que Ximénez se ha atrevido a hablar. “Yo he estado denunciada por la Pantoja durante 8 años. Sé la verdad de su relación con María del Monte, pero no la puedo decir. No es que sea fuerte, es caro”, decía la colaboradora de ‘Sálvame’, y añadía: “Los que conocemos las grandes verdades sobre la vida de la Pantoja nos jodemos, porque puede terminar en una demanda. Me aburre ella”.

Muy unida a esta polémica está su relación con Encarna Sánchez. La exitosa locutora tuvo una gran amistad con Mila, algo que Risto no ha querido dejar en el tintero. En el plató del ‘Chester’ se reprodujeron varias de las declaraciones que Mila ha hecho en televisión acerca de este tema. Apariciones en las que confesaba haber mantenido relaciones sexuales con Encarna, y otras en las que negaba este hecho. “A ver si la he querido y no me acuerdo ahora”, bromeaba la tertuliana, que ha confesado que afirmar ese hecho en su día formó parte de su pretensión por ocupar pantalla: “En ese momento yo quería entrar en ‘Crónicas Marcianas’. Si me dicen otra vez que lo afirme por un millón de euros digo que sí”.

Lydia Lozano “mentía” en el caso ‘Ylenia’

La colaboradora ha querido hablar también sobre uno de los sucesos que más afectaron a su compañera de programa, Lydia Lozano. En el año 2005 la periodista se atrevió a hurgar en el caso Ylenia Carrisi -la hija desaparecida de los cantantes Romina y Albano-, un hecho que la perjudicó muy duramente.

“Es mentira que Lydia siguiera el rastro de Ylenia. A ella le llego una información de Santo Domingo que decía que vivía allí y que tenía dos casas. Tenía que haber ido allí y ver si Ylenia salía de su supuesta casa o no”, comentó Mila a Risto, que no dudó en dar su visión sobre aquel gran escándalo: “Lo que pasó es que aquello daba muchísima audiencia, ni unos podían parar por lo buenos datos, ni ella podía parar por el protagonismo. Eso fue un suicidio que si lo huera hecho yo u otro estaríamos en el infierno laboral. Ya lo ha pagado me imagino, pero en otro país Lydia estaría fuera, pero aquí se hace una encuesta y sale como la más querida”.

Para terminar su entrevista, Risto ha querido recordar su matrimonio con Manolo Santana. Una relación que acabó en divorcio y de la que Mila no ha querido aportar mucho. “Me casé enamorada de él, pero pasó algo que nunca le perdonaré. Por una parte claro que lo amé, y claro que estuve bien, pero conmigo no se portó bien”, ha apuntado Ximénez. Toda una superviviente de su propia historia que confiesa encontrarse en uno de los momentos más plenos de su vida.