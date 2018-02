Kylie Jenner confirma en Instagram que ha sido madre

El Clan Kardashian sigue creciendo. Kylie Jenner, la pequeña de la familia se convirtió en madre el pasado 1 de febrero. Durante meses cada una de sus fotos era mirada con lupa en busca de algún detalle que confirmase lo que era un secreto a voces pero no ha sido hasta que la pequeña ha nacido que Jenner y su pareja han decidido hacerlo público.

“Lamento haberos tenido desinformados sobre todos estos rumores. Entiendo que estáis acostumbrados a acompañarme en todos mis viajes. Mi embarazo ha sido algo que no he querido exponer al resto del mundo. Sabía que necesitaba prepararme para este nuevo papel en mi vida, de la manera más positiva, sana y sin estrés posible. No tenía planificado una gran exclusiva, sabía que mi bebé iba a sentir todo el estrés y emoción, así que decidí hacerlo de esta manera por mi hija y nuestra felicidad. El embarazo ha sido la experiencia más bonita, empoderadora y que más me ha cambiado la vida y realmente voy a echarlo de menos. Agradezco la ayuda de mis amigos y especialmente a mi familia por hacer todo lo privado posible este momento tan especial. Mi preciosa y sana bebé llegó el uno de febrero y no podía esperar más para compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad como ahora. Gracias por entenderlo”.

Con esta confirmación, acompañada de un vídeo que Kylie Jenner y Travis Scott han publicado en ‘Youtube’, quedan resueltas las dudas que giraban en torno a la joven de 20 años cuyas apariciones se habían reducido tanto que llegaron a preocupar a sus admiradores.