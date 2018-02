La guerra sin cuartel entre Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz suma una nueva batalla. El comunicado del futbolista anunciando el fin de su noviazgo con la madre de su hijo Nyan pilló por sorpresa a la extronista que, a partir de ese momento, optó por denunciar públicamente la complicada situación familiar que desde hace unas semanas venían viviendo y que, según ella, pasa por tener que estar sola en el hospital acompañando a su hijo, quien arrastra graves problemas de salud desde su nacimiento.

Afincada en Madrid para poder estar al lado del pequeño Nyan, que está recibiendo tratamiento en un hospital de la capital, Aurah se queja de que Jesé se haya marchado a Alemania para proseguir con sus compromisos futbolísticos. Le acusa de haberse marchado en el peor momento y, en declaraciones a Cotilleo, ha arremetido duramente contra él. “Ha abandonado a mi hijo. Está haciendo de esto un reality show público”, ha explicado la modelo. Aurah confiesa estar pasándolo realmente mal tras la ruptura y asegura que si ha hecho público los pormenores de la ruptura ha sido “por el bien de su hijo”.

Mientras tanto, y como es lógico por otro lado, el entorno de Jesé se afana en defender al jugador que, sin embargo, tras el comunicado prefiere guardar silencio ante las acusaciones de su exnovia. “Que no llame a la madre para preguntar por su hijo no significa que no hable con los médicos para saber todo. Además, recuerda quién es el que se hace cargo de todo”, dicen los amigos del jugador.