La madre de Amaia responde a las críticas tras ‘ordenar’ el armario de su hija

La visita de los familiares de los concursantes de ‘OT’ a la academia ha sido uno de los momentos más tiernos que se han vivido en esta edición. Los cinco finalistas del talent show pudieron compartir el pasado sábado unas horas con sus seres queridos dentro del lugar donde han estado encerrados durante tres meses. Como viene siendo habitual desde que comenzó el programa, las redes sociales se han volcado con la última visita que han recibido los chicos. Un reencuentro que ha traído momentos para el recuerdo como el que han protagonizado Amaia y su madre.

Después de cenar Javiera, así es como se llama la madre de la pamplonica, condujo a su hija hacia los vestuarios para que juntas organizasen su armario. La imagen de ambas colocando la ropa ha sido muy comentada en Twitter, provocando el interés de muchos usuarios. Mientras la mayoría ha aplaudido el gesto de Javiera y han soltado más de una carcajada con sus ocurrencias, lo cierto es que también se ha ganado un buen puñado de críticas por parte de otros espectadores que han considerado su gesto, el de recoger el armario, completamente innecesario a dos días de terminar el concurso. Lo cierto es que mientras el resto de concursantes y sus familias disfrutaban de un buen rato en una de las salas en la que Aitana y Ana deleitaban a todos con algunas de sus actuaciones, Amaia y su madre se apartaban del grupo con el fin de que la pamplonica pusiese una lavadora. Algunos usuario de Twitter creen que Javiera debería haber dejado que su hija disfrutara de la noche en compañía de sus amigos en vez de aislarla para recoger el armario y le han dedicado algunos tuits de los que Javiera se ha defendido en conversación con LOOK. “No fui a colocar el armario, lo que pasa es que tenía toda la ropa desde que entró ahí. Sus compañeros se llevaron parte de esa ropa en Navidad, pero ella no”, dice Javiera a LOOK, y añade: “Nosotros llevamos una maleta vacía para llevarnos la ropa y que no fuera tan cargada cuando salga“.

Según ha explicado Javiera, la mayoría sacó de la academia la ropa de verano el pasado mes de diciembre, pero Amaia no lo hizo. Ese es, por tanto, el único motivo de que Amaia necesitase ayuda para recoger y sus compañeros no. En cualquier caso, lo cierto es que la de Pamplona ha vuelto a regalar un momentazo cargado de naturalidad en el que ha destacado una simpática conversación con Alfred. Cuando el catalán ha entrado un momento al vestidor para ver cómo iban su novia y su madre, Javiera se ha dirigido a él llamándole ‘Alfrezzz’. “Mamá, no le digas Alfrezzzz”, se ha quejado Amaia. “Yo a ella le dejo que me llame como quiera”, ha contestado muy tierno el propio Alfred.