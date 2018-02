La alfombra roja de los Goya 2018 ha sido el escenario elegido por Dulceida para hacer público su apoyo a Lovely Pepa. La influencer ha querido echar un capote a su compañera después de un desafortunado incidente que se dio lugar hace tan solo una semana. A través del foro de Vogue, algunos usuarios comenzaron a proferir graves insultos y faltas de respeto a la youtuber, un hecho que llevó a los responsables del sitio web a cerrarlo. “Estamos profundamente comprometidos con el respeto a la mujer y entre mujeres. Estamos consternados con los testimonios que hemos recibido y queremos que situaciones como estas no se vuelvan a repetir”, expresaron los responsables de este foro vía Twitter.

Aprovechando su aparición en la gala de los Goya, Dulceida ha hecho un comentario a favor de su compañera. “Yo he de reconocer que me reía con el foro. Decía barbaridades y cosas absurdas que me hacían gracia, pero me parece súper bien que ella lo haya denunciado. Este foro lleva desde 2010 poniéndonos a parir todos los días. Es un nivel de acoso online tremendo. A todas nos han deseado la muerte. “, decía la famosa influencer. Unas declaraciones que seguramente hayan reconfortado a Lovely Pepa en estos complicados momentos.

El vestido de Dulceida: ¿Inspirado den Kendall Jenner?

La polifacética Aída Domènech ha acudido a la gala de los Goya 2018 con un vestido de la firma Ze García. Un vestido asimétrico con mucho movimiento que recuerda bastante a una que ya lució la pequeña de las Kardashian. Ambos diseños coinciden en varios rasgos. Los dos son ajustados, minifalderos y con una larga cola en gasa estampada, lo que rápidamente ha hecho saltar la comparación en las redes sociales. ¿Cual de las dos luce mejor este look?