Apenas hace unos días que la Blogger ‘Lovely Pepa’ decidió confesar que llevaba 8 años siendo víctima de acoso a través de las redes sociales. Su protesta, cargada de emotividad, despertó un sentimiento de solidaridad entre miles de personas que se volcaron en mandar a Alexandra Pereira– nombre real de la influencer- mensajes de cariño y apoyo. Entre todas esas muestras de solidaridad, Paula Echevarría, Laura Escanes o Sara Carbonero son sólo algunos de los rostros conocidos que mandaron a su compañera toda su comprensión.

Sara Carbonero sabe bien lo que es sufrir acoso en Internet. La coletilla ‘gracias Sara’ fue una de las más virales faltas de respeto a la periodista cuando, en 2012, ejercía como reportera durate la Eurocopa. Su relación con Iker Casillas la convirtió en un blanco fácil e, hiciese lo que hiciese, la periodista convertida en personaje por culpa del amor, era criticada sin piedad. Otro de los momentos de mayor exposición fue al presentar ‘Quiero ser’. La baja audiencia del programa de moda y el cambio de cadena fueron la excusa perfecta para los odiadores -como ella traduce-, que aprovecharon para hacer responsable a Carbonero de los malos datos. El acoso fue tal que, en esa ocasión, Sara se pronunció por primera vez en una entrevista a la revista Yo Dona: “Hace tiempo que decidí mantenerme al margen por cuestión de supervivencia. Quienes hemos pasado épocas de especial dureza sabemos lo que es y acabamos inmunizándonos. Acepto críticas constructivas, pero nada más. En este mundo es muy fácil atacar y hacer daño, por eso estoy segura de que si me encontrara con esas personas por la calle no me dirían las cosas que escriben en su cuenta de Twitter”.

Ayer Sara volvió a retomar el tema en su blog personal y, con el caso de Lovely Pepa como gancho, aprovechó para lanzar un mensaje a todos aquellos que se dedican a insultar en redes sociales amparándose en el anonimato: “La traducción de hater, como bien sabéis, es odiador. ¿Se puede ser algo peor en esta vida que un odiador profesional? ¿Los odiadores se van tranquilos a la cama por la noche? (…) ¿Cómo explicarán los odiadores a sus hijos, mientras intentan educarles para que sean buenas personas, que ellos se dedican a escupir lo peor que se les pasa por la cabeza sobre alguien con el único fin de que llegue a oídos de esa persona y sufra? Y luego está la frase “es que si te expones, pues aguanta las críticas”.Hombre, y también me “expongo” cada día cuando salgo a la calle o voy al parque con mis hijos y ningún desconocido viene y me dice: Oye pues eres horrorosa ¿eh? y además es que no vales nada, eres una trepa y no te mereces estar donde estás, seguro que has tenido que hacer muchos favores a alguien. Y además estás educando fatal a tus hijos, eres una aburrida, tienes el culo caído y la tripa gorda”.

Y así, de la manera más sutil, educada e incluso divertida posible, Sara Carbonero reconoce el daño que le han hecho las críticas en alguna ocasión y planta cara a todos aquellos que en alguna ocasión le han atacado sin motivo alguno.