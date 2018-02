Son los personajes del momento. Nominados a 5 Premios Goya por la Llamada y convertidos en los profesores favoritos de esta edición de Operación Triunfo, Los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, revolucionaron ayer el plató del Hormiguero.

Hace apenas unos días que, tras ganar el premio Feroz a mejor película, un emocionadísimo Javier Calvo dio uno de los discursos más emotivos que se recuerdan y Pablo Motos no quiso pasarlo por alto. En su lucha por la inclusión social, el actor, director y profesor volvió a tratar el tema confesando las complicaciones por las que él mismo ha pasado: “A ese niño al que yo apelo, le quiero decir que ese sufrimiento va a pasar, que encontrará su sitio y que, como dijo Meryl Streep, tiene que coger su corazón roto y convertirlo en arte, que es lo que hemos hecho nosotros”. Además, Ambrossi quiso añadir su sentimiento al discurso de su prometido: “Me viene bien que me recuerden que mi vida está bien y es normal“, dado que por sus estudios en un colegio religioso le habían inculcado una idea sobre cómo debía vivir, “Me lo han metido tan a fuego que es difícil”, y terminaba: “Nosotros hemos conseguido construir una carrera juntos, una familia juntos cuando no creíamos que teníamos futuro.. así que, si nosotros podemos, tú lo puedes conseguir”.

Dejando la parte más seria de lado, Los Javis reconocieron ante el presentador no ser muy conscientes de la importancia de todo lo que les está pasando: “Como no nos da tiempo a vivir… No eres consciente de que estás nominado a cinco Goyas. Cuando acabe OT nos sentaremos y asimilaremos todo lo que ha pasado”

Haciendo un repaso a sus inicios, desde el paso de Calvo por ‘Física y Química’ pasando por el tiempo que estuvieron perdidos sin hacer nada, hasta llegar a ‘Paquita Salas’ y ‘La Llamada’, los Javis demostraron durante todo el programa la naturalidad y frescura por la que, vayan donde vayan, su presencia se convierte en sinónimo de éxito y buen rollo.