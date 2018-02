El nacimiento de la segunda hija de Kiko Rivera ha evidenciado aún más el distanciamiento familiar que existe con Chabelita. Carlota a su llegada al mundo estuvo rodeada de sus seres más queridos, pero la ausencia de su tía ‘manchó’ lo que para su círculo era un día inolvidable. “A veces una llamada es suficiente”, escribió el DJ en su Instagram. Una guerra mediática que la propia Isabel Pantoja ha tratado de evitar disculpando a su pequeña.

Sin embargo, esta no es la única declaración que ha dejado boquiabiertos a los periodistas apostados este jueves a las puertas del hospital hispalense Nisa de Castilleja de la Cuesta. La tonadillera ha defendido a ultranza a la que hoy en día es considerada la niña de sus ojos, Anabel Pantoja, aunque no tanto a su puesto como colaboradora en ‘Sálvame’.

“Me gustaría que mi Anabel viviera de otra cosa. Ese no es su sitio“, ha revelado Isabel. La sevillana ha confesado entonces la unión inquebrantable que existe entre ambas y tras repetidas pausas, confesaba lo que para muchos era un secreto a voces. “Yo la adoro. No nos tiene que defender“, ha dicho Pantoja. Y es que la intérprete de ‘Marinero de luces’ es consciente de los quebraderos de cabeza que su sobrina sufre cada vez que debe justificar alguna actuación del clan Pantoja.

Sin embargo, cuando más se ha emocionado la cantante ha sido al hablar de su madre, Doña Ana. Casi entre lágrimas Isabel ha desmentido la mala relación que Chabelita dice tener con su abuela: “No es exactamente así. Pido respeto para mi madre. Ella no se da cuenta de apenas nada”. No está dispuesta a que el papel de su madre se ponga en duda. “Doña Ana será Doña Ana siempre. Habrá personas igual de íntegras, pero más no”, añade.